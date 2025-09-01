Todas las novedades de AMC+ para este otoño: 'The Walking Dead: Daryl Dixon', 'Matthew Perry: la tragedia'...

AMC Networks International Southern Europe (AMCNISE) ha presentado en el FesTVal de Vitoria su temporada de otoño con un catálogo de estrenos exclusivos que combina ficción, documentales de alto nivel y formatos de producción original.



BLUPER está cubriendo la cita estos días. Entre los títulos más destacados, AMC+ estrena la esperada tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, rodada y ambientada en España; amplía el Universo Inmortal de Anne Rice con Talamasca: La Orden Secreta, y rescata la miniserie inédita de Giuseppe Tornatore, El Camorrista.

En factual, Canal Historia estrena en noviembre El Lejano Oeste por Kevin Costner, mientras que AMC Crime explora la vida y sombras del recordado actor de Friends en Matthew Perry: la tragedia.

Por su parte, Canal Cocina estrena la producción original Gentes del mar una serie documental que muestra la vida de los pescadores españoles dentro de la campaña #NosGustaElPescado.

Además, AMC Networks amplía su presencia en España con el lanzamiento de dos nuevos canales en Vodafone TV, AMC+ Connect y AMC Anime, y el regreso de Sol Música al operador.

El actor Matthew Perry. AMC+

Sabores, tradiciones y hogar

Canal Cocina y Canal Decasa traen este otoño propuestas que combinan tradición, gastronomía y transformación del hogar. Dentro de la campaña #NosGustaElPescado, Canal Cocina estrena el 8 de septiembre Gentes del mar, una producción que recorre el litoral español para mostrar la labor diaria de quienes se dedican a la pesca, poniendo en valor este alimento como parte esencial de la cultura gastronómica y fomentando su consumo saludable.

A partir de octubre, el canal rinde homenaje a la cocina casera con Cocino con mi abuela, un programa que reúne a las mejores abuelas cocineras de España y a sus nietos para compartir recetas de pescado que transmiten un legado familiar.



En Canal Decasa, los espectadores podrán descubrir los nuevos episodios de Busco piso, que acompañan a los compradores en la búsqueda de su hogar ideal, y De ruina a palacio, que transforma edificios abandonados o históricos en viviendas sorprendentes y llenas de estilo.



Desde el lejano Oeste a Marte

Canal Historia celebra el Día de la Hispanidad el 12 de octubre con los documentales Hispanoamérica, canto de vida y esperanza y España, la primera Globalización, del galardonado José Luis López-Linares, que exploran la influencia hispana y el legado cultural compartido entre España y América.

En noviembre, llega El Lejano Oeste por Kevin Costner, una serie documental que reinterpreta la historia fundacional del Oeste estadounidense, desafiando mitos y mostrando la lucha por la tierra desde una perspectiva crítica y cinematográfica.

El actor Kevin Costner. AMC+

AMC Crime y Break completan la oferta con historias de crimen y conductas extremas: Matthew Perry: La tragedia analiza la vida y las controversias del actor, Las primeras 48 horas sigue la labor policial en la fase inicial de los crímenes, mientras que Furia al volante y El precio de la historia muestran la tensión en las carreteras estadounidenses y la acción en la casa de empeños de Las Vegas. Por último, Buenviaje regresa con Recorriendo el mundo en tren, en el que Sir Tony Robinson recorre rutas ferroviarias excepcionales alrededor del mundo.

Éxitos ochenteros y de hoy

VinTV revive clásicos de los 80 y 90 con grandes títulos que marcaron una época. Desde el estreno completo de la saga V, pasando por Expediente X, Falcon Crest y Norte y Sur, el canal recupera historias que combinan ciencia ficción, drama y pasión, y que siguen siendo referentes de la televisión de culto. Cada serie regresa con la esencia de su estreno original, transportando a los espectadores a mundos que dejaron huella en varias generaciones.

SundanceTV estrena La puta ama y rinde homenaje a Kieslowski y Manoel de Oliveira; AMC apuesta por aventuras épicas, fantasía y suspense con Las brujas de Mayfair, de Anne Rice, Rompehielos y Nautilus; Canal Hollywood emitirá Indiana Jones y Transformers, dos de las sagas más emblemáticas de las últimas décadas; y XTRM estrena Comando de élite y dedica ciclos a Steven Seagal, Bruce Willis y Nicolas Cage.



El cine español también tiene su lugar en la parrilla, con Somos celebrando su 20º aniversario y un especial en honor a Carmen Maura, mientras que Dark se sumerge en el terror con DARKTOBER, ofreciendo un ciclo con los mejores títulos del Festival de Sitges y maratones de sagas como Halloween, Saw o Resident Evil.