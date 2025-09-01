Alessandro Lequio dicta sentencia de la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Yo esperaba zapatos volando"

Como cada día desde el pasado miércoles, día en que salió a la luz la información, Vamos a ver ha tratado este lunes la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales tras nueve años de matrimonio. Hace casi una semana, el fin de la relación se anunciaba en buenos términos, pero al parecer no todo sería color de rosa.

Como ha señalado el programa de Telecinco, el divorcio se acerca y la "guerra" entre ambos podría desatarse. Y es que Rivera compartió el siguiente mensaje: "Yo ya no vuelvo ni aunque me lo pidas, y no por orgullo, que tengo otra vida".

Desde plató, Alessandro Lequio se mojaba en su habitual línea: "Por lo que he entendido, él busca la paz mental. Ella, probablemente, el mando de la televisión sin reguetón de fondo". Así, reconocía que había seguido este 'culebrón' "desde la lejanía de las vacaciones".

"Y me ha decepcionado un montón. Me imaginaba portadas escandalosas y zapatos volando. Y, al revés, es una lección de convivencia y de saber estar. Tengo que darles la enhorabuena a los dos", aseguraba quien fue pareja de Antonia Dell’Atte y Ana Obregón.

"Irene no es así. No puedes pedirle a una persona que tenga una personalidad distinta a la que tiene", respondía Alejandra Rubio, destacando que la empresaria "es una persona bastante correcta".

Alejandra Rubio, colaboradora de 'Vamos a ver'. Mediaset España

Pero Lequio no estaba de acuerdo con la hija de Terelu Campos. El colaborador del formato de Unicorn Content ha recordado "un fuego" que tuvo que apagar la sevillana en 2019. Entonces, Adriana Dorronsoro le pedía que esperase, pues debía anunciar que arrancaba el bloque Vamos a ver más.

Tras esta breve interrupción, Alessandro ha afirmado que Irene se vio obligada a borrar unos tuits en los que se burlaba de las personas con sobrepeso. "No lo tenía en mente", ha expresado la presentadora de Mediaset, y el italiano le emplazaba a consultar ChatGPT: "Ya verás cómo te lo confirma rápidamente".

"Ella eliminó unos tuits de los que luego tuvo que responder públicamente, porque ella está casada con una persona con sobrepeso", ha añadido Lequio. Y aunque a Adriana no le aparecían los tuits en su móvil, a Alexia Rivas pronto le han enviado las capturas de parte del entorno de Kiko en las que, en efecto, se confirmaba la existencia de estos mensajes hirientes.