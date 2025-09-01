Alejandro Abad, productor musical: "La canción de Sergio Ramos parece hecha por inteligencia superficial"

Está siendo uno de los temas más comentados del momento: el salto de Sergio Ramos a la música. El futbolista acaba de lanzar la canción Cibeles, que está disponible en todas las plataformas digitales desde este pasado domingo 31 de agosto.

El exjugador del Real Madrid, que actualmente juega en las filas del FC Monterrey, hizo pública la promoción del videoclip de su sencillo a través de una de sus historias en Instagram. El nombre del tema ya anticipaba que hacía referencia a su legado en el equipo merengue.

Este asunto ha sido tratado en Espejo Público, con Cristóbal Soria debutando como tertuliano de la sección de corazón. El periodista deportivo tiene una amistad con el defensa y ha revelado que Ramos prepara un álbum de estudio, señalando que prepara colaboraciones con J Balvin o Maluma.

Susanna Griso defendía al marido de Pilar Rubio. “Sí, creo que hay bastante autotune, pero también veo que es un tema que está bastante bien”, opinaba.

En medio del debate, Gema López daba la palabra a Alejandro Abad. El productor musical se ha destacado con sus contundentes opiniones, especialmente desde la participación de Melody en Eurovisión 2025.

Gema López y Alejandro Abad en 'Espejo Público'. Atresmedia

El hispano-chileno no ha tenido pelos en la lengua a la hora de calificar Cibeles. “A mí me gustaría destacar, sobre todo, los aspectos técnicos de la canción, la grabación y la interpretación de Sergio Ramos de su propuesta”, comenzaba.

“Parece una grabación realizada con una inteligencia superior, una inteligencia superficial. Es decir, da la impresión de que Sergio Ramos le haya hecho la pelota a Bad Bunny y haya salido así un Ramos más puertorriqueño que español”, argumentaba.

Miquel Valls y Alejandro Abad en 'Espejo Público'. Atresmedia

Susanna Griso le preguntaba a Abad si creía que Cibeles había sido hecha mediante IA. Abad volvía a ironizar muy a su estilo. “Yo creo que es superior. Es inteligencia superficial”, apostillaba.

“El ritmo de los arreglos de la canción está claro que es de rabiosa actualidad. Tanto que cuando Sergio haga conciertos, dirán ‘otra, otra’. Pero la gente no es que vaya a querer la misma, sino una distinta”, declaraba.

Susanna Griso y Alejandro Abad en 'Espejo Público'. Atresmedia

Gema López quiso saber la opinión de Abad sobre si consideraba que Cibeles iba a triunfar. “Sergio Ramos tiene una buena visión para los negocios y no se hubiera atrevido no saber que va a ser un éxito”, explicaba la copresentadora.

“Sólo quiero decir que me encanta que las personas canten, sean famosos o no, y que florecen sus sentimientos de esta manera”, respondía Abad. “En la canción de Ramos, nunca había quedado tan bien representada esa frase de que el deporte es para el cuerpo lo que la música es para el alma”, señalaba.

“Se nota que hay reproche, pero amable, porque es a través de la música, al Real Madrid”, respondía.