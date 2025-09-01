Adara vuelve a 'Supervivientes All Stars' tras su dramático abandono: "Me siento más fuerte que la primera vez"

¡Sorpresa! Adara Molinero vuelve a Supervivientes por tercera vez. Así lo ha confirmado en exclusiva en la decimoséptima edición del FesTVal, donde Mediaset ha presentado el programa. Vuelve a enfrentarse a la aventura, pero con la dificultad de competir con los concursantes más potentes de cada temporada, incluida su propia madre, en la versión All Stars.

"Supervivientes es el reality que nos pone la piel de gallina", ha revelado Sandra Barneda. A pesar de estar "más allá de sus fuerzas mentales, físicas, emocionales, siguen". Ahora vuelve por todo lo alto con la esperanza de superar todas las adversidades: "Estoy feliz, agradecida a la vida y quiero disfrutarlo, aunque sea muy duro".

Su paso por Honduras fue agridulce, ya que ha visitado los Cayos Cochinos dos veces, pero no todas con el mismo éxito. En el año 2023, consiguió llegar hasta la final del concurso, a pesar de sus altibajos, mientras que en la primera entrega de los celebrities en 2024 fue la primera expulsada después de sufrir una terrible reacción alérgica y que se viese afectada su salud mental.

Según ha explicado la participante en una entrevista a BLUPER, "la experiencia me sobrepasó". Y es que desde el inicio del programa se pudo ver que no empezó la aventura con buen pie, ya que un ataque de pánico le impidió realizar el famoso salto del helicóptero. "No me arrepiento, porque estaba muy mal, pero me he sentido muy fracasada", ha confesado en la rueda de prensa.

El próximo 4 de septiembre dará comienzo la nueva edición, en la que Adara vivirá esta experiencia acompañada por selecto grupo de 13 exconcursantes legendarios que competirán por el título de “mejor superviviente”. Entre los participantes confirmados destacan figuras como Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González y Fani Carbajo, junto a otros reconocidos rostros del programa.

"Tengo mucho carácter y soy muy impulsiva, voy a tener que contenerme mucho si le dicen algo. Mi madre es sagrada para mí", ha asegurado Adara con respecto a la convivencia son Elena Rodríguez.