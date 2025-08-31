Terelu Campos despide 'Fiesta' por todo lo alto: celebración de su 60 cumpleaños y Alejandra Rubio como presentadora

Sentimientos encontrados los que se han vivido este domingo 31 de agosto en Fiesta. El magacín despedía, por un lado, a Terelu Campos, quien ha conducido parte del magacín (en su sección Aires de Fiesta y parte del resto del programa). Pero la comunicadora también estaba de celebración, dado que cumplía este mismo día 60 años.

Una cifra redonda que no ha pasado desapercibida. Ya se comentaba en el avance previo que se pudo ver entre Informativos Telecinco y El desmarque. “¿Vamos por el último baile?”, preguntaba retóricamente Terelu a Álex Blanquer y César Muñoz.

Posteriormente, al inicio de la emisión, la dirección del formato mostraba que había un regalo gigante esperando a que Terelu lo abriese. Sin embargo, se le pidió que se esperase.

La presentadora siguió con su labor, conduciendo la sección Aires de Fiesta, al conmemorar que el próximo 7 de septiembre se cumplirán dos años de la muerte de María Jiménez. Con Alejandro Sancho en plató, así como amigos como Pitingo, fue tras terminar el homenaje a la artista andaluza cuando llegaba la sorpresa.

Previamente, al cerrar, Terelu daba las gracias por conducir una sección así. “Ha sido un placer estar al frente de un formato que me ha recordado a mi madre”, compartía al público, recordando el icónico ¡Qué tiempo tan feliz!, que María Teresa Campos presentó entre 2009 y 2017.

El plató de 'Fiesta'. Mediaset

Y la guinda vino al abrir, por fin, el regalo. Se trataba de su hija Alejandra. La pareja de Carlo Constanzia Jr. salía del envoltorio para felicitar a su madre, ante la mirada de buena parte de los tertulianos.

Esta última entrega de Fiesta antes del regreso de Emma García, el programa ha convertido a Terelu en su completa protagonista. Para sorpresa de la presentadora, Alejandra Rubio tomaba el control del magacín para ejercer de presentadora.

Alejandra Rubio y Terelu Campos en 'Fiesta'. Mediaset

“¡Muchas felicidades! He venido a robarte un poquito de protagonismo, porque ya que homenajeas a todo el mundo cada fin de semana, esta vez vengo yo a homenajearte yo”, declaraba la nuera de Mar Flores a su progenitora, para después señalar que no iba a ser “una entrevista cómoda”.

“Ahora que soy madre es verdad que ves las cosas desde otra perspectiva y a mí me encantaría saber qué es eso que has hecho conmigo que me aconsejarías no hacer con el mío”, quería saber Rubio, pregunta que le gustó a Terelu.

“Te aconsejaría que fueses una madre más presente de lo que yo he sido, yo tengo que reconocer que cuando fui madre intenté también cuidar mucho mi libertad, quiero que ella cuide de su vida de mujer, de pareja, pero sin dejar de estar presente para su hijo”, respondía Terelu.

Alejandra aprovechó para preguntarle si había sido una hija “porculerilla”. Terelu se tomó con humor la cuestión. “Sí, sin duda, yo he sido rebelde pero he sido más sencillita que tú. En cuanto a carácter complicado, tengo que decir que la que está en primera posición eres tú, aunque a veces te intercambias el lugar con tu tía Carmen”, contestaba.