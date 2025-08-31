De 'Hasta el fin del mundo' y 'Juego de pelotas' a la vuelta de 'Supervivientes All Stars': la televisión que viene este otoño

Juanra Bonet en 'Juego de pelotas', Paula Vázquez en 'Hasta el fin del mundo' y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes: All Stars'. Atresmedia/RTVE/Mediaset

Septiembre es sinónimo de nueva temporada televisiva. El verano de 2025 ha sido especialmente exiguo en materia de lanzamientos y de contenido pensado para la época estival, solamente El Grand Prix ha sido el gran formato del momento, sumado a los estrenos de series como La encrucijada o la nueva temporada de Desaparecidos.

La rentrée de septiembre viene marcada por cómo todas las cadenas generalistas van a poner la carne en el asador, especialmente en lo referente a títulos de éxito que estrenan nuevas temporadas. Porque inicios de septiembre significará volver a vivir el duelo entre David Broncano y Pablo Motos con La Revuelta y El Hormiguero.

Pero también será el retorno de Ana Rosa Quintana, quien buscará dominar su franja con El programa de AR, reviviendo su enfrentamiento con Susanna Griso, quien regresa también de sus vacaciones para conducir Espejo Público. Una ‘vuelta al cole’ esperada.

Aunque esta temporada televisiva también contará con nuevas apuestas. Las tardes de Telecinco van a vivir una revolución en la programación de sus tardes, cambiando drásticamente el enfoque de la sobremesa, trayendo a Joaquín Prat a esta franja. Eso sin hablar de cómo Aruser@s va a saltar a las mañanas de los fines de semana de laSexta con otro programa.

La 1 y La 2

La 1 va a ser la principal receptora de las novedades de TVE. Primero, el 8 de septiembre se estrenará la segunda temporada de La Revuelta. También en este mes volverán al prime time el programa de Marc Giró, Late Xou, el día 1, la décima temporada de MasterChef Celebrity, y más entregas de Futuro imperfecto. En el caso de La 2, se espera el regreso de Cifras y letras tras un verano de reposiciones.

Eva Soriano en una imagen promocional de 'Cuánto, cuánto, cuánto'. RTVE

Además, la cadena pública tiene varias nuevas apuestas. Para sus tardes, el magacín Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró. Para su prime time, el concurso Trivial Pursuit, el reality de aventuras Hasta el fin del mundo, el game show Cuánto, cuánto, cuánto, el programa Los archivos secretos del NODO y las series Sin gluten y Doctora Fabiola Jones.

Antena 3 y laSexta

El 1 de septiembre, a Antena 3 regresarán sus 'sospechosos habituales', como son El Hormiguero, Espejo Público e Y ahora, Sonsoles. Por supuesto, una de las grandes apuestas para el prime time es la duodécima edición de La Voz, o la nueva temporada de Emparejados.

En cuanto a laSexta, está la ampliación de La Roca, ahora en sábados y domingos, así como el regreso de El intermedio y Aruser@s. De la misma forma, el regreso de los presentadores titulares de Más Vale Tarde, Al Rojo Vivo o laSexta Xplica. También habrá nueva temporada de Salvados.

Cartel horizontal de 'Las hijas de la criada'. Atresmedia

Entre las novedades, Antena 3 tendrá el programa Juego de pelotas, con Juanra Bonet al mando. Las mañanas de los fines de semana en laSexta las ocupará Aruser@s Weekend. La cadena verde pronto ofrecerá la serie Saint Barth o el programa Tesoro o cacharro.

Por otro lado, Atresplayer lanzará este 14 de septiembre la serie Mar afuera, llegará también la quinta edición de Drag Race España y a lo largo de este curso 2025-2026 se verá la esperada adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, Las hijas de la criada.

Telecinco y Cuatro

Telecinco verá recuperar sus mañanas habituales con la vuelta de El programa de Ana Rosa, además de regresar los presentadores titulares de La mirada crítica y El diario de Jorge.

En los fines de semana, pasará algo similar con Fiesta y la vuelta de Emma García. Habrá realities para rato, con las nuevas ediciones de Supervivientes All Stars, Bailando con las estrellas y, más adelante, Gran Hermano.

Jurado de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

En el caso de Cuatro, Risto Mejide volverá a los mandos de Todo es mentira y se emitirán más entregas de Lo sabe, no lo sabe. En septiembre volverá First Dates a la segunda cadena de Mediaset, después de su verano en el access de su 'hermana mayor'.

Es inminente la llegada de la serie La Agencia, el remake de la aplaudida Call My Agent, a Telecinco. En las mañanas de los sábados, domingos y festivos los espectadores podrán elegir ¡Vaya fama!, el espacio de corazón que toma el testigo de Socialité.

Como El tiempo justo tomará el relevo de Tardear en breves, con Joaquín Prat como presentador. A esto se suma El precio de…, programa en el que Santi Acosta revivirá el espíritu de Hormigas Blancas.