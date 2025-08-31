'Fiesta', obligado a rectificar en directo tras las duras acusaciones de Kiko Jiménez: "Hacemos una aclaración"

Las graves acusaciones de Kiko Jiménez hacia el programa en el que colabora, Fiesta, ya han tenido sus consecuencias. El magacín se ha visto obligado a rectificar sobre las palabras que atribuyeron al jienense, quien lleva ya varias semanas con Sofía Suescun en Ko Samui, Tailandia, fuera del foco mediático.

La presunta infidelidad cometida por Sofía Suescun con el influencer Juan Faro sigue estando de actualidad y se ha analizado en el formato producido por Unicorn Content. A diferencia de Gloria Camila o Makoke, quienes han acudido al plató para dar su versión de ciertos hechos que han saltado a la actualidad informativa, el jienense optó por la marcha.

De ahí, que el formato buscase alguna declaración del jienense mediante terceros, logrando supuestamente unas palabras del extronista sobre Faro. “No se calla. Habla y además ha utilizado unas palabras que dejan al descubierto esa supuesta deslealtad. Os va a dejar con la boca abierta”, expresaba Álex Blanquer a modo de cebo.

Antes de mostrar siquiera estas presuntas declaraciones del jienense, este denunciaba en sus redes sociales que era un bulo lo que iba a publicar el programa para el que trabaja.

“Me llega que hoy he hablado para Fiesta. Se lo están inventando y os están engañando. Esto empieza ya a darme miedo. No todo vale”, declaraba en una historia en Instagram, citando directamente a la cuenta del programa para asegurarse que así la organización lo veía.

Álex Blanquer y César Muñoz en 'Fiesta'. Mediaset

Sin embargo, el formato ignoraba estas declaraciones en redes y hacía públicas las supuestas palabras del colaborador. Era César Muñoz quien las reproducía: “Estoy dolido y me siento humillado”.

Marisa Martín Blázquez contextualizaba las palabras. “Lo que me cuentan es que a Kiko lo que le ha sentado mal no es la infidelidad, es el hecho de que se haya hecho público”, explicaba la tertuliana. Supuestamente, el jienense habría tildado de “oportunista” a Juan Faro.

Plató de 'Fiesta'. Mediaset

Una semana después, Fiesta ha tenido que rectificar. Ha sido durante el debate, justamente, sobre la presunta infidelidad cuando Álex Blanquer ha querido matizar las declaraciones atribuidas al jienense.

“La semana pasada, las declaraciones que se atribuyeron a Kiko Jiménez en nuestro programa eran valoraciones de su abogado, Jaime Caballero. Es verdad que lo teníamos que aclarar para evitar algún conflicto que pueda surgir”, expresaba Blanquer.

Con lo cual, el programa sí que habría compartido declaraciones reales, pero del entorno del colaborador y no vertidas por él mismo. Un matiz importante con el que Fiesta se ha curado en salud.