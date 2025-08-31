La décima edición de 'MasterChef Celebrity' empieza fuerte: Miguel Ángel Muñoz o Loles León, invitados estrella

Samantha Vallejo-Nágera, Miguel Ángel Muñez, Pepe Rodríguez, Loles León y Jordi Cruz en la primera gala de la décima temporada de 'MasterChef Celebrity'. RTVE

La décima temporada de MasterChef Celebrity busca poner toda la carne en el asador ya desde su primera gala. El talent está dispuesto para comenzar una nueva aventura con famosos que busquen tomar el relevo de Inés Hernand como campeona del concurso. Por ello, habrá invitados de lujo desde la primera emisión este lunes 1 de septiembre en el prime time.

16 son los famosos aspirantes de esta edición: los presentadores Mariló Montero y José Manuel Parada; los cantantes Juanjo Bona, Soraya Arnelas, Charo Reina y Mala Rodríguez; los actores Alejo Sauras y Rosa Benito; el futbolista Miguel Torres; el colaborador Quique Jiménez ‘Torito’.

Los humoristas Valeria Ros y David Amor; el ilusionista Jorge Luengo; el violinista Necko Vidal; la influencer Masi Rodríguez y la periodista Valeria Vegas. Todos ellos se pondrán el delantal por primera vez este 1 de septiembre en La 1 y RTVE Play.

El jurado del talent culinario producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia) no se lo pondrá fácil. Primero, cada aspirante elaborará tres bocados que se puedan comer con la mano, siguiendo la tendencia fingerfood.

En la primera prueba, bajo la caja misteriosa cada aspirante encontrará un ingrediente típico de la provincia donde nacieron, para rendir tributo a sus orígenes. El jurado intentará que se familiaricen con el fingerfood, una tendencia culinaria consistente en preparar bocados que pueden comerse directamente con las manos, sin necesidad de usar cubiertos.

Los 16 aspirantes de la décima edición de 'MasterChef Celebrity' en la primera gala. RTVE

Las propuestas se basan en recetas tradicionales o actuales, siempre presentadas en pequeñas porciones individuales con un toque vanguardista. Cada uno deberá elaborar tres bocados con el producto encontrado en 75 minutos.

En esta prueba es donde el talent contará con exconcursantes de primer nivel, dado que Loles León y Miguel Ángel Muñoz estarán presentes. Ambos aspirantes de la primera edición, fue precisamente el actor quien se alzó con la victoria de la temporada que dio inicio a la versión Celebrity.

Samantha Vallejo-Nágera, Carmina Barrios, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en la primera gala de 'MasterChef Celebrity'. RTVE

Después, las cocinas se trasladarán a la provincia de Salamanca donde se alza el imponente Castillo del Buen Amor. Se trata de una joya arquitectónica que perteneció a los Reyes Católicos y que desde hace dos décadas se erige como una pintoresca posada de lujo.

En este espacio de cuento, rodeado de viñedos, naturaleza e historia, los aspirantes reproducirán un menú de cuatro platos, diseñado por el chef Carlos Hernández del Río (dos Soles Repsol), para 120 personas.

Al regresar a plató, los delantales negros encontrarán dos cabinas de viento, para hacer la compra sin pasar por el supermercado. Los billetes que cojan al vuelo, dentro de estas cabinas, representarán los ingredientes que usarán obligatoriamente para elaborar un plato libre.

En esta prueba es donde aparecerá la otra invitada estrella de la primera gala: Carmina Barrios. La actriz, semifinalista de la sexta edición de MasterChef Celebrity, compartirá varios consejos con ellos para evitar convertirse en el primer expulsado de la noche.