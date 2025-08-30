Lydia Lozano, fichaje sorpresa de Telecinco: la periodista rechaza 'No somos nadie' por volver a Mediaset

Parece que va a ir dejando de ser tabú el regreso de ciertos rostros del ‘Universo Sálvame’ a Mediaset. Tras rechazar unirse a No somos nadie tras el fiasco de La familia de la tele en RTVE, Lydia Lozano volverá a Telecinco.

La periodista reaparecerá en la cadena ubicada en el barrio madrileño de Fuencarral en De viernes, el magacín nocturno que presentan Santi Acosta y Bea Archidona. Al parecer, también estaría negociando sumarse como colaboradora de El tiempo justo, el magacín vespertino que va a presentar Joaquín Prat.

Esto se traduciría con su desvinculación de La Osa Producciones, tal y como pasó con otros antiguos rostros de Sálvame que se mantuvieron en Mediaset o saltaron a Atresmedia antes de la creación de Ni que fuéramos Shhh, como sucedió con Terelu Campos o Pilar Vidal.

Lozano había sido uno de los rostros más estables del ‘Universo Sálvame’. La periodista apareció en el docu-reality Sálvese quién pueda de Netflix y después estuvo presente en Ni que fuéramos Shhh y en La familia de la tele.

No obstante, Lozano ya había aparecido en calidad de tertuliana en otros formatos ajenos a La Osa, como Lazos de sangre, Mañaneros o D Corazón, todos de TVE, donde demostró ser muy buena contertulia fuera del ámbito Sálvame.

Lydia Lozano en ‘Ni que fuéramos Shhh’.

Lozano ya declaró previamente a BLUPER que buscaba dar un giro profesional a su carrera. “He decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires”, expresó. De esta forma, se reencontrará con Terelu Campos, así como con otros antiguos rostros de Sálvame como Antonio Montero o Carmen Alcayde.

Según ha publicado Informalia, Lozano ya había dejado caer que su destino estaría en Mediaset (o incluso en Atresmedia, dado que hizo una breve reaparición en Antena 3 en un vídeo junto con Pilar Vidal en Y ahora, Sonsoles).

Pilar Vidal y Lydia Lozano en 'YAS Verano'. Atresmedia

Justo con su amiga Vidal, Lozano compartía una frase misteriosa que dejaba entrever su destino fuera de No somos nadie: “Lo mejor está por llegar”. Ya en este momento, tal y como apunta el mismo medio, estaría negociando su regreso a Mediaset.

Con lo cual, volverá a verse en el baile ‘chuminero’ en los platós de la cadena de Fuencarral. También de esta manera, Telecinco busca rearmarse frente a un inicio de temporada televisiva en el que las principales cadenas generalistas buscan liderar un septiembre lleno de estrenos y regresos de presentadores y formatos titulares.

En el caso de Telecinco, será el lunes 8 cuando Ana Rosa Quintana y El programa de AR vuelvan a las mañanas del canal. De la misma manera, será cuando Joaquín Prat debute por las tardes, uniéndose a El diario de Jorge y Agárrate al sillón.