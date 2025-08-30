Lydia Lozano en 'Mañaneros' y el logo de Telecinco.

Lydia Lozano en 'Mañaneros' y el logo de Telecinco. RTVE/Mediaset

Bluper

Lydia Lozano, fichaje sorpresa de Telecinco: la periodista rechaza 'No somos nadie' por volver a Mediaset

Será en 'De viernes' donde será este retorno. La comunicadora se unirá así a otros ex-rostros de 'Sálvame' como Terelu Campos o Antonio Montero.

Más información: Lydia Lozano, sin palabras ante la sorprendente confesión de Benita Maestro Joao: "¿De verdad estuviste con él?"

Miguel Ángel Pizarro
Publicada
Actualizada

Parece que va a ir dejando de ser tabú el regreso de ciertos rostros del ‘Universo Sálvame’ a Mediaset. Tras rechazar unirse a No somos nadie tras el fiasco de La familia de la tele en RTVE, Lydia Lozano volverá a Telecinco.

La periodista reaparecerá en la cadena ubicada en el barrio madrileño de Fuencarral en De viernes, el magacín nocturno que presentan Santi Acosta y Bea Archidona. Al parecer, también estaría negociando sumarse como colaboradora de El tiempo justo, el magacín vespertino que va a presentar Joaquín Prat.

Esto se traduciría con su desvinculación de La Osa Producciones, tal y como pasó con otros antiguos rostros de Sálvame que se mantuvieron en Mediaset o saltaron a Atresmedia antes de la creación de Ni que fuéramos Shhh, como sucedió con Terelu Campos o Pilar Vidal.

Isa Pantoja y Marta Riesco en ‘La familia de la tele’.

Lozano había sido uno de los rostros más estables del ‘Universo Sálvame’. La periodista apareció en el docu-reality Sálvese quién pueda de Netflix y después estuvo presente en Ni que fuéramos Shhh y en La familia de la tele.

No obstante, Lozano ya había aparecido en calidad de tertuliana en otros formatos ajenos a La Osa, como Lazos de sangre, Mañaneros o D Corazón, todos de TVE, donde demostró ser muy buena contertulia fuera del ámbito Sálvame.

Lydia Lozano en ‘Ni que fuéramos Shhh’.

Lydia Lozano en ‘Ni que fuéramos Shhh’.

Lozano ya declaró previamente a BLUPER que buscaba dar un giro profesional a su carrera. “He decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires”, expresó. De esta forma, se reencontrará con Terelu Campos, así como con otros antiguos rostros de Sálvame como Antonio Montero o Carmen Alcayde.

Según ha publicado Informalia, Lozano ya había dejado caer que su destino estaría en Mediaset (o incluso en Atresmedia, dado que hizo una breve reaparición en Antena 3 en un vídeo junto con Pilar Vidal en Y ahora, Sonsoles).

Pilar Vidal y Lydia Lozano en 'YAS Verano'.

Pilar Vidal y Lydia Lozano en 'YAS Verano'. Atresmedia

Justo con su amiga Vidal, Lozano compartía una frase misteriosa que dejaba entrever su destino fuera de No somos nadie: “Lo mejor está por llegar”. Ya en este momento, tal y como apunta el mismo medio, estaría negociando su regreso a Mediaset.

Lydia Lozano, en 'La familia de la tele'.

Con lo cual, volverá a verse en el baile ‘chuminero’ en los platós de la cadena de Fuencarral. También de esta manera, Telecinco busca rearmarse frente a un inicio de temporada televisiva en el que las principales cadenas generalistas buscan liderar un septiembre lleno de estrenos y regresos de presentadores y formatos titulares.

En el caso de Telecinco, será el lunes 8 cuando Ana Rosa Quintana y El programa de AR vuelvan a las mañanas del canal. De la misma manera, será cuando Joaquín Prat debute por las tardes, uniéndose a El diario de Jorge y Agárrate al sillón.