Pepa Bueno vuelve a lo grande al Telediario 2: la presentadora de TVE entrevistará a Pedro Sánchez el próximo lunes

En el mismo día de su regreso a la televisión pública, la periodista Pepa Bueno entrevistará el próximo lunes, 1 de septiembre, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Será al término de la segunda edición del Telediario, a eso de las 21:40 horas.

Bueno preguntará al jefe del Ejecutivo sobre las principales cuestiones de la actualidad nacional e internacional. La entrevista se realizará desde el plató del Telediario en Torrespaña, pudiéndose seguir en directo a través de La 1, La 2, el Canal 24 Horas, RNE y RTVE Play.

En el ente estatal, Sánchez ofrecerá su primera entrevista del curso político, después de un verano marcado por los incendios que están asolando España sin tregua y la refriega política por este, y demás asuntos.

Este 1 de septiembre, la conductora pacense regresa a la Corporación trece años después de capitanear su último Telediario. Presentará y dirigirá el noticiero nocturno, el más seguido de la cadena pública al ser el telonero de las ofertas estelares de La 1. Este lunes, por cierto, la entrevista a Sánchez bien podría servir de impulso al estreno de MasterChef Celebrity 10.

La mañana de este viernes, Silvia Intxaurrondo ha conectado con Pepa Bueno para que el nuevo fichaje confirmase la noticia a los espectadores de TVE y defendiese por qué se trata de una entrevista de máximo interés informativo, en pleno ecuador de la legislatura.

Pepa Bueno, en 'La Hora de La 1' este viernes. RTVE

"Es la primera entrevista en un año. Hay muchísimo que preguntar. Es una entrevista que llega justo cuando salimos de esta emergencia de los incendios que cuentas tú", ha comentado Bueno en La Hora de La 1.

"Se suma a la DANA, a la pandemia. Incrementa esta sensación de vulnerabilidad que tenemos", proseguía, añadiendo: "Es un año duro para el presidente del Gobierno y su partido, que deben encajar que a dos secretarios de Organización sucesivos, nombrados por él, se les investigue por corrupción".

Pepa ha aprovechado su intervención en el programa matinal de La 1 para desvelar cómo será el tono del Telediario 2. "Lo que es noticia, es noticia, y estará en el Telediario. Pero la segunda edición aspira a responder a esas preguntas que suscitan a lo largo del día las noticias que ocurren muy rápidamente".

"Por qué ha pasado, cómo ha pasado y qué hay detrás de esto. La segunda edición del Telediario tiene que aspirar a un relato reposado de la jornada informativa, a tratar de entendernos como país y como especie humana a veces. Por qué nos pasa lo que nos pasa", ha agregado la periodista.

Renovación de los Telediarios

Así pues, el hecho de que Pepa Bueno arranque su nueva andadura en TVE entrevistando al presidente del Gobierno es una muestra de la apuesta total de la pública por su Telediario. Como anunció en julio, los informativos renuevan sus caras este 1 de septiembre.

Al fichaje de Bueno, que toma el testigo de Marta Carazo, se suman novedades en otras ediciones: Marc Sala y Lourdes Maldonado conducirán el fin de semana, mientras que Lorena Baeza se suma a Álex Barreiro en el matinal. Alejandra Herranz seguirá al frente del Telediario de mediodía.