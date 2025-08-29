Gema López, a cuadros por el debate sobre implantar la 'mili' en España: "Mucho vas a tener que motivar a los jóvenes"

Espejo Público se ha hecho eco de la noticia que confirma la implantación de la 'mili' obligatoria para los jóvenes de 18 años en Alemania si el país no logra reclutar suficientes voluntarios. Una decisión que ha reabierto el debate entre los colaboradores de Antena 3 sobre si España debería seguir sus pasos.

Ismael García ha reaccionado inmediatamente a la cuestión que presentaba Miquel Valls, negando repetidamente con la cabeza y posicionándose en contra de la propuesta: "No me da miedo, pero me imagino el debate político". Sin embargo, no todos pensaban como él. "Hay alguien que está sentado en este sofá que está a favor de que se implante en España", aseguraba el presentador.

Esa persona era Ana Iris Simón, que ha bromeado inicialmente porque a lo largo de la entrega de este viernes no ha coincidido con la opinión de sus compañeros. "Los argumentos son muy serios. Estoy a favor por la misma razón que en Francia se ha implementado una mili civil, por una cohesión nacional", avanzaba.

Y es que uno de los motivos que ha dado la tertuliana ha dejado perplejos a los demás: "Tenemos un montón de chavales de segunda generación de inmigrantes ya nacidos españoles y es una forma de incluirlos en el país". Pero no ha terminado ahí, ya que le ha tocado el turno a los jóvenes españoles.

"Estamos viendo a jóvenes que tienen que intervenir ante la dejación de funciones del Estado constantemente en emergencias como la DANA o como los fuegos y estaría bien que tuviesen una mínima formación de salvamento y militar. Es beneficioso para ellos, para una autodisciplina y tejer una comunidad", manifestaba.

Ana Iris Simón y Carla Galeote. Antena 3

Un argumento que le ha rebatido, sin dudar, Carla Galeote: "¿Eso significa que las personas jóvenes nos tenemos que cargar a las espaldas con una formación militar? No. Eso significa que el Estado se tiene que reforzar y hacerlo ellos mismos". "Lo de los inmigrantes ya...", apuntaba.

Gema López tampoco ha estado de acuerdo con Ana Iris y ha asegurado que el problema con el ejército "se arregla profesionalizando en condiciones".

"Tal y como lo tienen ahora mismo los jóvenes, ¿os imagináis que encima sus carreras y profesiones se viesen interrumpidas durante un año para hacer algo para lo que no están avocados porque no hay un ejército profesional que realmente les motive para que vayan de manera voluntaria?", cuestionaba la presentadora de Más Espejo.

Ismael García y Gema López. Antena 3

"En Francia se plantea un mes. En un mes se pueden enseñar primeros auxilios y estrategias mínimas que puedan servir en una emergencia", rebatía Simón. "¿Y por qué no lo exigimos en los colegios? Se puede ir educando", planteaba Gema.

"Es cuestión de que la finalidad no sea militar, sino social. Si eso lo haces en una escuela, los jóvenes lo van a entender", compartía tajante.

Ismael García ha vuelto a intervenir en el debate, añadiendo que "el servicio militar permite adquirir habilidades que se pueden desarrollar en otros ámbitos de la vida".

Y seguía explicando: "Alemania lo que está proponiendo es solucionar el problema de dinero que tienen los jóvenes y conseguir que 80.000 se apunten". "Mucho les vas a tener que motivar", ironizaba López.