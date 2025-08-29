Esperansa Grasia, la revelación de 'Tu cara me suena', fichaje de 'El Hormiguero': todas las novedades del programa

Pablo Motos ya está preparado para su regreso al prime time de Antena 3. El Hormiguero cumple 20 años en la cadena y lo celebra con una vuelta cargada de novedades que pretenden sorprender a los espectadores del programa. Una de ellas es la inauguración de nuevas secciones con los cómicos Esperansa Grasia y Juan Carlos Ortega.

El próximo lunes, 1 de septiembre, será el inicio de su nuevo curso televisivo. Como no podía ser de otra manera, el palmarés de invitados con el que da paso a su primera semana no ha dejado indiferente a nadie. Los primeros serán Bertín Osborne y Sergio Ramos, que acudirán juntos al plató, aunque todavía se desconoce por qué el dúo visita en conjunto a Motos.

Seguirá con las entrevistas a Joaquín Sánchez y Susana Saborido (martes), Arturo Pérez- Reverte (miércoles) y Ester Espósito (jueves). También se han desvelado alguno de los nombres que formarán parte de la temporada como Raphael, Mar Flores, Malú, Pablo López, Sebastián Yatra o Mika.

La gran revelación de Tu cara me suena, Esperansa Grasia, se incorpora a El Hormiguero con el único objetivo de "marear a Pablo". Y es que en el formato de imitaciones se ha podido conocer desde su versión más tranquila hasta la más "canalla", ya que destaca por su sentido del humor y sus "salidas de olla" más que inesperadas.

La creadora de contenido no es la única apuesta del programa. Juan Carlos Ortega se enfrentará al desafío de la Inteligencia Artificial y, para ello, llevará al plató el primer consultorio del mundo con personajes hechos por la tecnología.

Sección 'Cochinando'. Antena 3

Continuarán las secciones más icónicas de Antena 3. Cochinando, con David de Jorge, Japón, con El Monaguillo, Jorge Salvador, Suko, y la magia de Piedrahita. No puede faltar la sección estrella del programa, la Ciencia de Marron, con la tecnología más puntera del planeta. Al igual que Los 6.000 euros de Openbank, que regala verdaderos 'momentazos'.

Las tertulias de actualidad seguirán contando con las intervenciones de Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Rubén Amón, María Dabán y Rosa Belmonte. La tertulia cómica con Susi Caramelo, Piedrahita, El Monaguillo y Marron. Sin olvidar a las verdaderas estrellas: las hormigas Trancas, Barrancas y Petancas.

El Hormiguero comenzará su vigésima temporada con una película rodada a lo largo de todo el año con los invitados que han pasado por el programa, como Bill Murray, Robbie Williams, Antonio Banderas, Aitana, Lamine Yamal, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Rauw Alejandro, Marc Márquez, Carlos Alsina o Jean Reno.