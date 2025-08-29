Ana Peleteiro, a corazón abierto sobre su gestión de las polémicas: "Yo discuto con una persona y llego a casa llorando"

Ana Peleteiro fue la protagonista del programa de este jueves, 28 de agosto, de Mis raíces. Isabel Jiménez la acompañó en un paseo por Ribeira, el pueblo gallego en el que están los orígenes de la exitosa atleta. A lo largo de la entrega, la joven se confesó sobre cuestiones como su adopción, la relación con su marido o cómo ha afrontado las polémicas en las que se ha visto envuelta.

Fue en el espacio de Cuatro donde José Manuel Peleteiro y Carmen Brión, los padres de la deportista, aparecieron por primera vez en televisión. “Nosotros le damos su opinión, que no conteste, que no tiene por qué ser la salvavidas de todos los casos que hay”, explicó su madre, si bien celebra que no hay “que callarse cuando ves una injusticia”.

Y es que, en efecto, Ana es una persona que no acostumbra a morderse la lengua, con comentarios que han generado controversia de vez en cuando. Quizá los más sonados fueron los que hizo en el podcast de Laura Escanes, Entre el cielo y la tierra.

Peleteiro fue acusada de racista por decir: “El pobrecito blanco que corre 100 metros es como... Cariño, no". Son unas palabras que a día de hoy le persiguen pese a pronunciarlas casi dos años atrás. Sin ir más lejos, hace un par de semanas, Ana realizaba un nuevo comunicado desmintiendo ser racista porque volvió a viralizarse aquel fragmento descontextualizado.

“Al principio me hacía un poco de daño, había comentarios que no había por dónde cogerlos”, lamentaba su padre ante Jiménez. La gallega es consciente de que tiene “una parte muy explosiva” que la lleva a tener que “rectificar y pedir perdón” de manera constante.

Benjamin Compaoré, marido de Ana Peleteiro, en 'Mis raíces'. Mediaset España

Asegura que está “trabajando" en corregirlo. “Es algo que no me gusta de mí, me gustaría tomarme las cosas mucho más chill. He trabajado en ello y he cambiado mucho mi forma de ser y de tomarme las cosas”.

Benjamin Compaoré, marido de Ana Peleteiro, afirmó frente a la presentadora de Mediaset que suele recomendarle a su chica que ponga el foco en lo bueno: en la hija que tienen en común, en la familia, en los amigos, en los éxitos deportivos y no en los problemas que puedan surgir.

Ana Peleteiro: "Sufro mucho cuando me enfado, aunque la gente piense que no porque tengo mucho carácter"

“Cuando empecé en terapia con mi coach Rebeca, que siempre hablo de ella, me decía: ‘¿Esto a ti por qué te enfada? ¿Va a cambiar algo de tu vida? ¿Vas a irte a dormir de forma diferente?’. Para qué gastar energía en algo que no cambia absolutamente nada”, recordó Peleteiro.

“El ver las cosas desde esa perspectiva me ha hecho ver el mundo de forma diferente. Yo sufro mucho cuando me enfado, aunque la gente piense que no porque tengo mucho carácter. Yo discuto con cualquier persona y llego a mi casa llorando, y estoy mal cuatro días. Mi primera emoción no es la rabia, la ira o el enfado. Es la tristeza”, reconoció la de Ribeira.

Ana Peleteiro, en 'Mis raíces'. Mediaset España

La terapia ayudó a Ana a ‘rebuscar’ en su pasado y descubrir que el hecho de ser “una niña abandonada” ha forjado su personalidad. “El daño que me hizo mi madre biológica, que te abandonen a horas de nacer… Llegamos a la conclusión de que yo tenía miedo al abandono. Discutir con una persona que quiero me hace daño porque pienso que me va a abandonar”, concluyó.