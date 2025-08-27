El toque de atención de Xavier García Albiol a 'En boca de todos' por señalarle como Miss Trans España: "Por ahí no"

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona por el partido Popular, entró el martes en directo en En boca de todos para pronunciarse sobre el supuesto aumento de delincuencia en la ciudad que dirige. Una intervención en la que se defendió de las críticas por la gestión y las acusaciones de la oposición de amplificar los problemas de inseguridad.

El político inició su discurso reprochando al programa que no estaba de acuerdo con el reportaje que se había emitido explicando la problemática: "Se ha afirmado que en Badalona la delincuencia no para de crecer y eso no es cierto". Entonces, David Aleman ha aprovechado para comentarle que le está dando la razón a Fernando Carrera, del PSOE, cuando afirma que "amplifica los problemas de Badalona".

Sin embargo, durante su participación en Cuatro, ocurrió un hecho que llamó más la atención de los espectadores y desvió su atención, dejando a un lado la versión de Albiol. En el rótulo de presentación al invitado, no se le describió como "alcalde de Badalona", sino como "Xavier García Albiol. Miss Trans España 2025".

Aunque el político no fue consciente de lo sucedido durante la emisión, sí que se pronunció en redes sociales cuando se dio cuenta. "Por ahí si que no!!!", exclamó a través de su cuenta de X (Twitter).

Y lejos de molestarse por el error, comentó: "Hoy me han entrevistado en Cuatro, en En boca de todos, y en la vida puedo hacer muchas cosas, pero de ahí a presentarme al concurso de Miss Trans España 2025, aún no estoy en esa fase y menos para ganar el título”. Aunque el letrero estuvo tan solo un par de segundos en la pantalla, fue suficiente para provocar un instante divertido para la audiencia.

Por ahí si que no!!! Hoy me han entrevistado en @cuatro, @EnBocaDe_Todos y en la vida puedo hacer muchas cosas, pero de ahí a presentarme al concurso de Miss Trans España 2025, aún no estoy en esa fase y menos para ganar el título. 🙊🙊🙊 pic.twitter.com/vCRxHA0wrk — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) August 26, 2025

La equivocación se aclaró minutos más tarde, cuando conectaron con Daniela Vallejo. Esta vez sí que correspondía el rótulo, ya que se trataba de Miss Trans España 2025. La modelo fue entrevistada en el programa que presenta David Aleman tras haber denunciado a la asociación Abogados Cristianos.

Una medida que toma después de que Polonia Castellanos, presidenta del grupo ultra, apareciera en el mismo espacio de Cuatro refiriéndose a ella en masculino.

Por lo tanto, el subtítulo que tenía que aparecer para presentar a la protagonista de la siguiente polémica, apareció antes de tiempo, dándole un "nuevo puesto" al alcalde catalán.