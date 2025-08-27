Un soltero de 'First Dates' sueña con tener una cita con Díaz Ayuso: "Si se separa de González Amador, apuntadme en la lista"

Curiosa noche la vivida este pasado martes 26 de agosto en First Dates. Luis, un empresario zaragozano de 52 años y con un instinto de protección que le “mueve desde dentro”, ha querido darse una oportunidad en el amor. Eso sí, lo que ha sorprendido no es sólo que se declarase fan de Isabel Díaz Ayuso, sino que pidiese al programa tener una cita con ella.

Para el zaragozano, el varón y la mujer se complementan mutuamente y lamentaba que se estuviera perdiendo “la naturaleza de cada uno”. Luis buscaba tener una cita con una mujer procedente de Europa del Este.

“Esos rasgos rubios, ojos claros, su cultura… me llama mucho la atención”, expresaba, aunque no refiriéndose a ninguna nacionalidad en concreto. El empresario buscaba un perfil así porque, según él, las mujeres de esta parte del continente “mantienen la figura de la familia”.

“[Busco] una madre que en la época en la que esté criando a los críos no necesite trabajar o dejar a los hijos con la niñera”, compartía al equipo del programa. El formato le ha propuesto una cita con Anna, una mujer rusa de 37 años y que reside en Vigo.

Aunque, físicamente, le encajaba en el perfil que había pedido, a la soltera no le convencía su cita. A la rusa residente en Vigo no le dio buena impresión Luis, al sentir que estaba “dejado” y que había demasiada diferencia de edad entre los dos. “No me pone”, admitía a las cámaras del programa.

Luis y Anna en 'First Dates'. Mediaset

A pesar de ello, había esperanzas de que surgiese algún tipo de chispa entre ambos, aunque lo que terminó descolocando fue que Luis declarase que una mujer con una personalidad afín a la suya sería la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Todo surgía cuando Anna le preguntaba qué era lo que buscaba en una mujer y cómo debía ser su personalidad. El zaragozano sorprendía cuando revelaba que buscaba una “mujer poderosa” y puso de ejemplo a la líder madrileña.

“Me vuelve loco Isabel Díaz Ayuso. Es una mujer poderosa porque su cargo político así se lo otorga pero es por la conjunción que hace ella del poder con la luz que desprende”, compartía.

Anna no se mostraba muy convencida con su cita y se mostraba contraria a las ideas de Luis. El empresario también reconocía a las cámaras del programa que el perfil de Anna no le encajaba.

De hecho, el propio empresario admitía al programa que le gustaría tener una cita con la líder madrileña si se quedase soltera. “Si Isabel Díaz Ayuso se separa de González Amador, que no lo creo porque parece muy feliz, y viniera al programa como pensaba venir Almeida... Por favor, soy el primer candidato. Apuntadme en la lista porque me gustaría conocerla”, expresaba.

La decisión final se antojaba previsible. Ni Anna ni Luis dijeron que sí a tener una segunda cita.