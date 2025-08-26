Vicente Vallés, galardonado con el Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal de Vitoria

Vicente Vallés, presentador y director de Noticias 2 de Antena 3 obtiene el Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal de Vitoria como reconocimiento a una extensa carrera en televisión que le sitúa como una figura clave en el panorama periodístico nacional.

Con un estilo muy singular, Vallés se ha erigido como una de las voces propias del periodismo actual. Su manera de narrar la realidad se ha reconocido por su “rigurosidad, clarividencia y concisión”, según señala el propio certamen a la hora de darle este galardón.

Vallés estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Sus inicios profesionales se producen en la Cadena SER, colaborando en los programas Hora 25 y Hoy por Hoy.

En 1987 empezó a trabajar en la sección de deportes de TVE, donde permaneció hasta su paso a Telemadrid donde formó parte del equipo fundador de sus servicios informativos.

Desde entonces, ha trabajado en las principales cadenas de televisión de España, como redactor en la sección de Política, como responsable de la sección de Nacional, como director de programas informativos y, finalmente, como director y presentador de programas de noticias, debates, entrevistas y análisis.

Vicente Vallés este jueves en 'Antena 3 Noticias 2'.

En estos años ha tenido la posibilidad de cubrir muchos de los principales acontecimientos informativos desde finales de los años 80: elecciones en España, Estados Unidos, Francia o Reino Unido; o los terribles atentados del 11-S, en Nueva York, el 11-M, en Madrid, y varios de los ataques terroristas a ciudades europeas, como París o Niza.

Ha sido moderador de cuatro debates electorales con los candidatos a la presidencia del Gobierno.

En 2016 fue galardonado con el Premio Ondas y con el Premio Iris de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España como mejor presentador de informativos de televisión; además obtuvo en 2024 el Premio APM al Mejor Periodista del Año.

Vicente Vallés en 'Antena 3 Noticias'.

Vallés sigue siendo un referente del público, incluso en verano. En el último mes de audiencias, ha contado con una media del 17,7% de cuota de pantalla y 2 millones de espectadores. En ciertos momentos, ha llegado a picos del 19,5% de share.

Su liderazgo se ha consolidado durante más de 60 meses consecutivos, gracias a la fidelidad del público y al fuerte arrastre de Pasapalabra, con los que Antena 3 logra dominar plenamente la parrilla de la última hora de la tarde y la primera del prime time.

De hecho, en el mes de julio, Noticias 2 registró el mejor dato de los últimos dos años, cerrando con hasta un 19,5% de share, pero la media mensual se sitúa en torno al 17,7%, lo que representa una diferencia de más de 9 puntos porcentuales respecto al principal competidor en la franja nocturna.