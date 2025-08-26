Telecinco desvela el arranque de 'Supervivientes All Stars 2': cuenta atrás para su estreno y elenco oficial de concursantes

Telecinco llega pisando fuerte para recuperar el liderazgo en la nueva temporada televisiva. Septiembre trae consigo novedades para intentar remediar la bajada de audiencias y lo hace con estrenos en su programación desde la próxima semana. Una de sus grandes apuestas es el lanzamiento de la segunda edición de Supervivientes All Stars.

"Ya tenemos fecha de estreno", ha confirmado la cuenta oficial del programa en redes sociales. El inicio de la aventura se dará el jueves que viene, 4 de septiembre, a partir de las 22:00 horas. Jorge Javier Vázquez encabezará la gala de apertura, dando paso a los concursantes y a los míticos saltos del helicóptero.

Una temporada que promete superar la dificultad de la experiencia y las pruebas, tanto para conseguir el collar de líder como de recompensa. Y es que de eso trata esta adaptación del reality: los supervivientes más destacados de otras ediciones regresan a Honduras para lograr convertirse en el más fuerte de todos.

El presentador no estará solo en el concurso. Sandra Barneda se encargará de conducir Conexión Honduras cada domingo, donde antiguos participantes y varios colaboradores de televisión darán su punto de vista sobre los momentos más polémicos y la trayectoria de los que se encuentran en los Cayos Cochinos.

Laura Madrueño también se presenta como una pieza clave en Supervivientes All Stars 2025. Ocupará el mismo papel que en el formato original, explicando los desafíos a los concursantes y conectando con el plató de España para trasladar las últimas novedades desde la Palapa. Sin embargo, por el momento se desconoce si la dinámica mantendrá las tres emisiones semanales.

Elenco confirmado

Telecinco ya ha desvelado algunos de los rostros oficiales para la segunda temporada del reality. La primera identidad que se descubrió fue la de Jessica Bueno, que estará acompañada por otros concursantes como Gloria Camila Ortega, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Iván González, Sonia Monroy y Elena Rodríguez, esta última anunciada en exclusiva por BLUPER.

Pero no son los únicos que lucharán por la victoria. A ellos se sumarán otros que todavía no han sido confirmados de forma oficial por la cadena, como Noel Bayarri, tal y como comunicó este medio.

Otros de los nombres filtrados que resuenan para completar el elenco son: Tony Spina, pareja de Marta Peñate, la anterior ganadora de Supervivientes All Stars (El Confi TV), Alejandro Albalá (Yotele), Miri Pérez-Cabrero (FórmulaTV) y Adara Molinero (Poco Pasa TV).

El formato mantendrá la misma estrategia que en el año 2024, ya que la cadena ha estimado que la duración se quedará en un mes.