Primera promo de 'No somos nadie': todo lo que se sabe del regreso de María Patiño y compañía a TEN

La inminente reaparición de los colaboradores de La familia de la tele ha despertado una gran expectación dentro y fuera del sector televisivo. Se trata de un regreso cargado de simbolismo, ya que vuelven a la que fue su casa, TEN, el canal en el que supieron mantener su esencia y conquistar a una audiencia fiel con la actualidad y el entretenimiento.

Ahora lo hacen bajo un nuevo proyecto que promete no dejar indiferente a nadie: No somos nadie, del que ya se ha lanzado el primer vídeo promocional. Un formato con el que pretenden dar una vuelta de tuerca a la fórmula que tan buenos resultados les dio en el pasado.

En el avance se destacan tres rostros que parecen llamados a convertirse en piezas clave de esta nueva etapa: María Patiño, Belén Esteban y Carlota Corredera. Una de las grandes novedades confirmadas es la apuesta por la copresentación. En esta ocasión no recaerá todo el peso en un único rostro, sino que se repartirán funciones: la gallega asumirá el relevo de Patiño durante las tardes de los viernes.

Quedaba por despejar una de las incógnitas: el horario de emisión. Finalmente, se ha confirmado que a partir del 1 de septiembre los espectadores tendrán una cita fija con No somos nadie cada tarde a las 15:30 horas. Una franja competitiva, en la que previsiblemente se enfrentarán a otros formatos como al nuevo magacín que presentará Joaquín Prat en Telecinco y a Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró en La 1.

"Vuelven las tardes más gamberras", dice el anuncio. Una frase que describe cómo pretende ser el formato a partir de ahora, acercando la esencia de los colaboradores al público. Una apuesta por la novedad y la frescura. Se puede ver también cómo han tomado el rumbo con los vídeos anteriores, en los que Carlota, Belén y María han recreado un trend de TikTok para avisar de su regreso.

⏰ Ya es oficial: #NoSomosNadie arrancará el 1 de septiembre a las 15:30h 💣

¿Has puesto ya la alarma? 👀



🔜 No te pierdas el estreno en TEN (@TENtv) y de forma digital a través del YouTube y Twitch de Canal Quickie (@CanalQuickie)



😈 Vuelven las tardes más gamberras 😈 pic.twitter.com/SlKyXKd9uP — Canal Quickie (@CanalQuickie) August 25, 2025

Nuevos rostros

Después de que se anunciara la vuelta del universo Sálvame a la televisión, empezaron los rumores sobre el equipo que iba a acompañar a los espectadores en TEN. Las primeras confirmaciones presentaban sus platos fuertes, además de las presentadoras, Belén Esteban auguraba a convertirse en una parte esencial. Junto a ella, estarán también dos de los mayores reclamos, Kiko Matamoros y Marta Riesco.

Sin embargo, han optado por añadir nuevas caras a la plantilla: Arnau Martínez y David Insua, Alberto Guzmán, Anna Gurguí, Carolina Sobe. Todos ellos con una trayectoria en el mundo del corazón, que esperan que siga completándose con la participación en No somos nadie.

Aunque todavía no han confirmado si existirán más incorporaciones, hay personas que ya no formarán parte del programa: Lydia Lozano, tal y como confirmó en exclusiva a BLUPER, y Chelo García-Cortés, que se ha pronunciado a través de redes sociales.