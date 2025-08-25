Sarah Santaolalla estalla en 'Mañaneros 360': "¿Por qué tenemos que soportar esto los progresistas de este país?"

"Hay un movimiento de ultraderecha que estamos viendo en acosos personales", iniciaba así Javier Ruiz el tema que capitanea la polémica de este lunes. Los miembros del Gobierno han visto interrumpidas sus vacaciones por personas que han aprovechado para fotografiarles y atacarles.

"Se ha hecho con una mirada selectiva. Ha habido acoso, seguimiento y grabación a los políticos responsables de la izquierda", avanzaba el presentador. Una ofensiva que también ha denunciado Chema Garrido: "Hay que preguntarse por qué se hace esto. Por qué se acosa a políticos de izquierdas, pero también a periodistas que tenemos una determinada orientación política clara".

"Es para lanzar un aviso a navegantes: aquí se pueden hacer cacerías si no gusta lo que se dice", añadía el periodista. Un argumento que, aunque otro colaborador ha aceptado que es para "acobardar", ha asegurado que "hace 10 años pasaba del otro lado". Lo que ha supuesto una disputa en la mesa de debate de Mañaneros 360.

"¿Quién es el equivalente a lo que estamos viendo hoy?", cuestionaba Ruiz. La respuesta ha sido contundente: "El Podemos de hace 10 años y lo que se movía a su alrededor. No había medios como sí que hay hoy en el lado de la ultraderecha, pero en lo que sientes en el día a día es exactamente lo mismo".

Ha sido entonces cuando Sarah Santaolalla ha saltado contra su compañero: "Me niego a poner en el mismo nivel a Podemos y a la extrema derecha".

Sarah Santaolalla y Álvaro Prieto. RTVE

"Me parece de una incoherencia... estamos viviendo un verano donde grabamos y acosamos", afirmaba la periodista. Y respecto a las imágenes que han circulado por redes sociales de María Jesús Montero durante sus vacaciones, ha mantenido que "no es periodismo, es acoso".

"Sabemos dónde está María Jesús Montero veraneando, pero no tenemos fotos de dónde estaba la señora Ayuso. Sabemos dónde está Pedro Sánchez, su familia, sus hijas. Se han publicado fotos de sus hijas, de su suegra, de la mujer, en una casa privada, pero no tenemos fotos de la mujer de Feijóo ni de Feijóo", compartía enfadada.

Incluso ha realizado una comparación entre los colaboradores del programa: "Tú te has ido de vacaciones, yo me he ido de vacaciones, ¿por qué no hay fotos tuyas y sí hay fotos mías?, ¿por qué tenemos que soportar esto los progresistas de este país?". Y seguía: "¿Por qué tenemos que soportar que filtren nuestros teléfonos, nuestras direcciones, que acosen a nuestras familias, que pinten pintadas en nuestros portales y que nos señalen?".

"Nadie tiene que soportar eso", ha replicado el periodista. "Esto no lo hace la izquierda y no lo hace Podemos, y me niego a poner en la misma balanza a los fascistas que nos acosan que a gente que defiende derechos", ha concluido Santaolalla.