'Malas lenguas' se queda sin su entrega en las tardes de La 1: la retransmisión de La Vuelta 25 altera la franja vespertina

La programación de las tardes de La 1 sigue sufriendo algunos cambios, aunque esta vez no se trata de una cuestión de audiencia, sino con el fin de retransmitir La Vuelta a España 2025. La competición ciclista por excelencia en España arrancó el pasado 23 de agosto en Turín y finalizará el próximo 14 de septiembre en Madrid.

La emisión del evento afectará directamente al espacio de Jesús Cintora, que dejará libre el primer tramo, de 15:55 a 17:20 horas, ya que la competición no finaliza hasta esa hora. Sin embargo, la cita deportiva servirá como telonera para la ficción de Televisión Española que, en principio, no se verá afectada. Valle Salvaje y La Promesa mantienen su horario en La 1 durante la franja vespertina.

Televisión Española ofrecerá las etapas más importantes, dando prioridad al inicio del recorrido, que comenzó en Turín, desde la Reggia di Venaria hasta Novara, y sigue con etapas clave como Alba – Limone Piemonte y San Maurizio Canavese – Ceres, antes de pasar por Figueres.

Cabe la posibilidad de que la ruta también afecte a las emisiones del miércoles, 27 de agosto, y del viernes, 29 de agosto, aunque los buenos datos de Malas lenguas podrían replantear esta decisión, ya que el pasado viernes anotó un 11,1% de cuota de pantalla.

Una vez en territorio español, destaca la jornada de Andorra la Vella a Cerler, y ya en el País Vasco la llegada a Bilbao precede al durísimo final en La Farrapona, Lagos de Somiedo tras salir de Avilés.

La recta final incluye la etapa en Valladolid y la gran montaña madrileña con la subida de Robledo de Chavela al Bola del Mundo, en Navacerrada. Finalmente, la carrera concluye en la capital con el tramo entre Alalpardo y Madrid. Los planes de TVE con las tardes de La 1: adiós al 'Trivial Pursuit' diario y una fuerte apuesta por la actualidad Pese a que la retransmisión de la Vuelta 25 dejará a Malas lenguas sin su primera entrega, el equipo de Cintora no se quedará sin programa. Todo parece apuntar a que a las 19:20 recuperan su puesto con una emisión en simultáneo en La 1 y en La 2, tal y como se indica en la programación de ambas cadenas. Sin embargo, Malas lenguas ha eliminado el mensaje en redes sociales que confirmaba el simulcast. Retransmisión La Vuelta 25