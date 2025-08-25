Enfrentamiento en 'Yas Verano' por la gestión de los impuestos: "Los políticos despilfarran en chiringuitos y asesores"

El debate sobre la fiscalidad en España ha desatado una nueva polémica en Yas Verano. En el programa se han enfrentado posturas a favor y en contra de que el Estado retenga parte del salario, lo que abrió la conversación también sobre cómo perciben los jóvenes este asunto. Según los datos, se estima que uno de cada tres considera que lo ideal sería vivir sin pagar impuestos.

Javier Cortés ha manifestado su respaldo absoluto: "Los servicios que tenemos tienen un coste, no existe nada gratis en esta vida. Hay servicios que son muy necesarios y la única forma de pagarlos es con impuestos". El invitado del programa ha explicado que ha trabajado desde los 16 años en diferentes oficios, desde comercial hasta actor y figurante.

Además, ha asegurado contundente que "nunca me ha dolido pagar impuestos". Una afirmación que ha dejado a Pepa Romero asombrada.

En el otro lado se encontraba Javier Sanz, autónomo. "Estoy a favor de los impuestos, pero con mesura", afirmaba. Y añadía: "Me pongo del lado de los jóvenes porque entiendo perfectamente la desafección que hay con respecto a la gestión que se hace. Todo lo público cada vez funciona peor, lo vemos en el ámbito sanitario, en los trenes del AVE y en la educación".

"El país tiene la mayor recaudación de la historia y lo despilfarran en chiringuitos, en asesores y en ministerios que no cumplen con la función con la que han sido creados", recalcaba Sanz. Asimismo, ha confesado que si le dieran la opción de renunciar a su pensión, a la sanidad y educación pública para no pagar impuestos, lo aceptaría.

Enfrentamiento por los impuestos. Antena 3

También ha entrado en la disputa José Rubio, un joven autónomo de 20 años que se ha mostrado a favor de pagarlos: "Por supuesto que estoy a favor de pagar una sanidad y educación pública para todos los españoles y que corrija las desigualdades".

Javier Sanz ha decidido cortar su discurso para contradecirle: "Cuando empieces a pagar 500 euros de autónomo y empieces a vivir la precariedad y cómo los políticos han despilfarrado miles de millones de euros en cosas que no valen para nada, quizá te cambie la perspectiva". "¿Y tú sabes lo que es el Estado del Bienestar?", le rebatía una de las colaboradoras del programa.

"Estás arengando a los jóvenes, en esta cultura del pelotazo, de 'yo lo mío y como yo me puedo pagar mi colegio privado, mi sanidad privada y el resto del mundo, me da igual'", añadía. "No se puede negociar que los jóvenes piensen en un minuto que con lo que están trabajando, están dándole pan al pobre",