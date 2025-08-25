Antena 3 lanza un espectacular tráiler de la temporada 12 de 'La Voz' al más puro estilo 'Misión Imposible'

Antena 3 ha lanzado un espectacular tráiler de la duodécima edición de La Voz. La cadena convierte a Eva González en una espía, al más puro estilo de Misión Imposible, que recluta a los cuatro coaches de esta temporada. Junto con Pablo López y Malú, se unen Sebastián Yatra y Mika.

Los cuatro ocuparán los icónicos sillones rojos para competir por formar los equipos con las mejores voces anónimas del país. Será la primera vez que Mika ejerza como coach en la versión de adultos, tras su reciente paso por La Voz Kids como asesor.

Una promo cargada de acción que muestra a los coaches enfrentándose a sus misiones más divertidas, cuando Eva González los convoca de vuelta a sus puestos en plató. Mika, el gran fichaje de la temporada, protagoniza la misión más sorprendente de todas, al estar escalando una montaña como el Everest cuando recibe la llamada.

Tras más de dos meses de trabajo en postproducción, llega el espectacular tráiler al más puro estilo Misión Imposible que marca el arranque de una temporada vibrante. La música y narrativa del tráiler reúnen al mejor equipo para el mayor programa de la televisión.

El anuncio comienza con Pablo López dando un concierto en un estadio y que interrumpe cuando recibe la llamada de Eva. De la misma forma, puede verse a Malú cambiando de rumbo a su jet privado después de ser convocada con la presentadora. En el caso de Yatra, este abandona una gala donde obtiene un premio para volver a su puesto de coach.

Una promo sensacional con la que Antena 3, un año más, busca crear una atmósfera épica con la que preparar al público para la duodécima temporada, con la que la cadena vuelve a confiar en el talent show para el inicio de la etapa televisiva.

Toda esta campaña se ha desarrollado de manera interna: desde el concepto al rodaje en plató y estudio de croma, con la realización a cargo del equipo de promociones de Atresmedia, que cada año busca plantear enfoques originales capaces de transmitir la emoción del programa en cada nueva temporada.

Tráiler temporada 12 'La Voz'

La posproducción, pieza clave en esta ocasión, ha sido responsabilidad de la empresa Miopia, al frente de grandes producciones como La sociedad de la nieve.

Un avance a la altura del éxito que es La Voz. En su última edición, el programa que presenta Eva González fue líder absoluto de la noche de los viernes con un 13,5% de cuota de pantalla y una media de más de 1,1 millones de espectadores.

El talent show consiguió congregar cada semana a más de 3,7 millones de espectadores únicos. Un auténtico éxito que demuestra la fortaleza del formato.