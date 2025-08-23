El apoyo de Terelu Campos a Makoke tras posponer su boda: "Hay que remar juntos, que somos más fuertes"

Makoke ha dado la cara. La modelo ha acudido a su puesto de trabajo en Fiesta para hablar directamente sobre los motivos por los que ha tenido que posponer su boda con Gonzalo Fernández. Ha sido Terelu Campos quien la ha entrevistado, dándole su apoyo en estos duros momentos.

Tardear ha sido el programa donde ha saltado la liebre: Makoke cancelaba su enlace con Gonzalo. Programado para el 13 de septiembre, el casorio se ha pospuesto por motivos familiares de fuerza mayor.

Dado que la cancelación ha surgido unos días después de que en Fiesta saliesen unas comprometidas publicaciones sobre el pasado del empresario, comenzaron a surgir rumores sobre el verdadero motivo por el que la modelo había decidido retrasar el convite, obligando a aclarar que, justamente, ha pospuesto la boda y no la ha anulado.

Al parecer, se trata de un grave problema de salud de un familiar cercano, cuyo nombre no ha trascendido al ser una persona anónima. “Yo hasta este jueves no supe que la boda se tenía que cancelar. El mismo jueves me enteré de esta triste noticia de mi familia e inmediatamente avisé a los invitados”, ha confesado.

“Yo en ese mismo momento perdí las ganas de celebrar nada, y según tuve claro que no iba a celebrarse la boda escribí a todo el mundo”, agregaba, señalando que no se siente con fuerzas apenas tras lo ocurrido.

Makoke en 'Fiesta'. Mediaset

“Hasta el martes era la persona más feliz del mundo, le decía a la gente que estaba a mi alrededor que era demasiado feliz, que ni me creía que las cosas me estuviesen yendo tan bien”, ha expresado a Terelu.

Makoke ha hablado sobre esa sensación de que todo ha sido un sueño. “Hasta me pellizcaba porque no podía ser que estuviese tan feliz. Pero la vida es así, en la vida pasan estas cosas”, expresaba.

Makoke y Terelu Campos en 'Fiesta'. Mediaset

La modelo no ha querido dar detalles sobre lo sucedido, dado que se trata de alguien anónimo. “No quiero entrar en cuál es el problema de salud que nos ha afectado, sólo quiero decir que no es algo mío, y por respeto a la persona, que no quiere que se sepa, no voy a contar nada”, compartía.

“Hemos estado en la clínica de Navarra en la que todo se va a controlar. Sólo quiero que pase esta pesadilla, que seguro que pasará pronto, y que el año que viene podamos celebrar esa boda tan deseada que queríamos hacer”, ha expresado.

La modelo señalaba que será en el verano del año que viene cuando contraerá matrimonio con el empresario. “La boda la celebraremos en un año porque queremos que sea en Ibiza, es nuestro lugar, y tiene que ser en verano con buen tiempo, porque en nada llega el frío”, confesaba.

Makoke en 'Fiesta'. Mediaset

Terelu ha querido apoyar a Makoke en todo momento, dándole sus tiempos y no insistiendo en aspectos que la modelo no quería contar. De hecho, ha tenido el detalle de que conectase Gonzalo por vía telefónica.

Era escuchar la voz del empresario y Makoke se emocionaba, al sentir el apoyo de su prometido. “Nadie va a poder con nosotros, vamos a estar juntos siempre, esto no es más que una piedra en nuestro camino, que lo sepa todo el mundo”, compartía.

“Lo primero es la salud y la vida de las personas que quieres, por mucho que haya gente que no quiera que superemos esto lo vamos a hacer, ya nos casaremos y si alguien quiere romper esto se va a tener que esforzar mucho más”, añadía.

Palabras a las que Terelu quiso añadir su apoyo. “Hay que remar todos a favor de obra. Porque juntos, somos más fuertes”, expresaba la presentadora, provocando el aplauso del público.