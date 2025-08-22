Sonsoles Ónega se moja sobre 'La familia de la tele': "Lo seguí con interés, con la pena que provoca el fin de un proyecto"

Sonsoles Ónega está a punto de reincorporarse de sus vacaciones para ponerse al frente de la cuarta temporada de Y ahora Sonsoles. El magacín de Antena 3 cerró líder el curso anterior, en una franja que sufrió no pocos cambios en otras cadenas.

YAS tuvo enfrente durante unas semanas a un equipo que Ónega conocía bien de su etapa en Telecinco, La familia de la tele. El 'universo Sálvame' saltaba a La 1 sin éxito y, a pesar de varios movimientos para salvar sus audiencias, fue retirado tras tan solo 32 emisiones.

En una entrevista con El Mundo, Sonsoles valora a su efímero competidor: "En la tele, dicen que funciona un proyecto de cada diez. No lo sé. Lo hemos observado con atención, lo hemos seguido con interés y hemos asistido a su fin con la pena que provoca el fin de cualquier proyecto".

"Esto es así y me da igual si estamos hablando de Televisión Española, de La fábrica de la tele o de La familia de la tele. Detrás de cada programa hay compañeros y en cada compañero seguro que tienes un amigo, un conocido o alguien al que le expresas la tristeza de que los proyectos se acaben", afirma la periodista.

De hecho, fue muy aplaudido el gesto que tuvo Sonsoles con Sálvame el 23 de junio de 2023, el día que el programa echaba el cierre para siempre en Telecinco. Aquella tarde, antes de despedir Y ahora Sonsoles, la conductora miró a cámara y dijo: "Hoy hay un telón que se baja para siempre. Compañeros, buena mar".

La comunicadora también habla de las audiencias propias y la presión que le producen: "Mantener el liderato, que es una palabra que tampoco te creas que me emociona, genera mucha más presión y tensión que ser segundo o tercero".

Sonsoles Ónega, en su etapa de presentadora de 'Ya es mediodía' en Telecinco. Mediaset España

"Pero hemos venido aquí a no defraudar. A mis jefes y a los espectadores, naturalmente. A no defraudar en general, que es una de las sensaciones más terribles contra las que lucho cada mañana. No defraudarás. Es terrible, es un mandamiento", asegura la que fue rostro de Mediaset hasta 2022.

Por otro lado, ante la pregunta del entrevistador de si en Y ahora Sonsoles hay algo que quiere y no puede hacer, remarca: "No tengo ninguna pega". "Todo lo contrario, el despliegue de medios en Atresmedia es envidiable. Tanto, que hay veces que no he sabido ni qué hacer con ello. Cuando me dicen que pida es que no sé qué pedir, es tremendo".

Eso sí, reconoce que lleva "peleando por un minuto de cultura" desde que arrancó YAS. "Pero al final te das cuenta de que en 180 minutos, que es lo que tenemos, puedes colocar muchos mensajes que no necesariamente van identificados como cultura", sentencia Sonsoles Ónega.