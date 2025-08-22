David Aleman reprende a Marta Nebot por su comparación con Gaza: "Me parece de una demagogia increíble"

El nombre de Koldo García volvió a sonar en En boca de todos durante la entrega de este viernes, 22 de agosto. La causante de ello fue Claudia Montes, que entró en directo para anunciar que está ultimando una tercera demanda contra él y que verá la luz después de las vacaciones. Durante la entrevista, se ha vivido un tenso enfrentamiento entre Marta Nebot y David Alemán.

Miss Asturias ha contado su versión con respecto al caso Koldo y ha desmentido la información que se ha difundido sobre ella: "Tengo muchos compañeros que lo pueden corroborar. De hecho, en Código 10 llamaron a seis testigos de mi empresa". Y apuntó: "Yo entré como encargada y se ha dicho que entré como administrativa".

"Tenía una plantilla a mi cargo. Ascendí por méritos propios porque cumplí con los objetivos al 100% que me marcaba la empresa y subí a supervisora porque el puesto estaba vacante y necesitaban a una persona. Yo ya estaba preparándome para ello", ha explicado.

Ha sido entonces cuando Marta Nebot ha aprovechado para lanzarle una pregunta con ironía: "A mí me gustaría saber cómo llevas tantísima exposición mediática. De alguna manera estáis siendo los protagonistas del verano y hay noticias que destacaría mucho más". Y ha seguido con un comentario que no ha recibido bien el presentador del programa.

"Acabamos de saber que Naciones Unidas dice que en Gaza hay una hambruna oficialmente, que están los camiones con la comida en las fronteras", remarcaba la periodista. Un comentario que ha provocado una disputa con Aleman, que ha cortado en seco su discurso: "Por favor, Marta, qué tiene que ver".

'En boca de todos'. Cuatro

"Es que estás juntando las churras con las merinas", le reclamaba el conductor de En boca de todos. "Me has dicho que le pregunte y yo le pregunto lo que yo quiera. Quiero saber su opinión", insistía Nebot. El sustituto de Nacho Abad no le ha seguido el juego: "Pero pregunta sobre lo que estamos hablando ahora mismo".

"Le estoy preguntando a ella qué opina de su exposición mediática este verano y me parece que es una pregunta oportuna. A mí me lo parece, David", afirmaba la colaboradora. Un nuevo argumento que David Aleman no ha tardado en rebatir: "Pero comparas con la hambruna de Gaza y no sé qué tiene que ver, me parece de una demagogia increíble".

"A ti te parece demagogia y a mí me parece información", ha dicho ella, manteniéndose firme en su postura antes de que Claudia Montes respondiera a la pregunta.