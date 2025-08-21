Revolución en laSexta: vuelve 'Aruser@s Weekend', ahora a las mañanas del fin de semana

Nuevo movimiento en la programación de laSexta para el fin de semana. Aruser@s se pone en marcha para entretener a los espectadores en la nueva temporada televisiva, y lo harán de nuevo también los sábados y los domingos a partir del 6 de septiembre.

Con Hans Arús como presentador de la nueva edición, el programa repasará lo mejor de la semana y contará con material inédito y secciones propias que irán cebando en el programa diario a lo largo de la semana. Una estrategia que ya utilizó la cadena en la temporada del 2022/2023, pero que no cosechó tan buenos frutos.

En esta ocasión, la cadena ha decidido reforzar su apuesta introduciendo un cambio en la franja horaria de emisión. Aruser@s Weekend pasará a ocupar las mañanas de laSexta, concretamente de 9:00 a 11:00 horas.

El formato abre su octavo curso tras haber conseguido captar la atención de la audiencia, llevando al programa a arrasar en las mañanas. Cuatro horas de emisión en directo, compaginando la actualidad, el humor, la información y el entretenimiento que lo han convertido en un éxito con el que han alcanzado el liderazgo matinal por tercera temporada consecutiva.

Durante las siete temporadas anteriores en el programa que presenta Alfonso Arús, los encargados de abrir las jornadas televisiva han sido el equipo principal formado por Patricia Benítez, Marc Redondo, Tatiana Arús, Alba Gutiérrez, Arthur Arús, Rocío Cano, Hans Arús, Marc Llobet y Elizabeth López.

A ellos se sumaban los rostros de Paula del Fraile, Christian Calcerrada, Elizabeth López, David Broc, Óscar Broc, Andrés Guerra, Sebastián Maspons, María Moya, Cris Dalmau, Javier Ricou y Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’.

Atresmedia ha decidido confiar en los presentadores más representativos de la cadena secundaria, no solo se han producido cambios con respecto al espacio de Arús, sino que sucede lo mismo con La Roca.

"Muy pronto descubrirás por qué el espectador de laSexta es el único individuo que se divierte dos veces con la misma 'Roca'", anunciaba el medio con una imagen de Nuria Roca. Y es que su programa hará doblete en la nueva temporada, regresando para ocupar la tarde de los sábados y domingos de 15:30 a 20:00 horas.

La Roca intentará conquistar una franja en la que laSexta ya ha probado con otros formatos, como Aruser@s Weekend, con el que han decidido intentarlo por las mañanas, o Más Vale Sábado.