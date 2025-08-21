El cuarto intento de Telecinco para levantar las audiencias del fin de semana: tira de 'Agárrate al sillón'

La cancelación de Socialité ha provocado que la programación de Telecinco para los fines de semana se tenga que coger con pinzas. Este sábado llegará una nueva opción para intentar realzar las audiencias de la cadena después de fallar en tres ocasiones. Mediaset ha tomado la decisión de incluir reposiciones de Agárrate al sillón en el hueco de la sobremesa.

La nueva temporada televisiva cuenta con grandes cambios en el grupo de Fuencarral, que apuesta por formatos frescos para la parrilla de las tardes de entre semana, y también para los sábados y los domingos. Con el inicio de la etapa, llegará a la pantalla ¡Vaya fama!, que pretende sustituir habitualmente al programa de María Verdoy y Antonio Santana.

El nuevo espacio contará con un amplio equipo de colaboradores que analizará las noticias más actuales del mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones y conexiones en directo. Sin embargo, antes de recurrir a su estreno, han optado por terminar el verano con las repeticiones del concurso diario de Eugeni Alemany.

Así, la mañana de este sábado, 23 de agosto, contará con tres entregas de Agárrate al sillón, que se emitirán entre las 12:00 y las 15:00 horas. Una estrategia con la que pretenden atrapar a los espectadores para que se queden también durante la edición informativa, que está empezando a perder fuelle debido a las bajas audiencias que arrastra la cadena.

Desde que Socialité se despidió, Telecinco ha puesto en juego todas sus cartas, aunque con poco éxito. En un principio, apostó por el Universo Calleja, que no consiguió el respaldo del público y anotó un 6'6% y un 5'5% en sus entregas.

Siguieron con La noche del gran show, presentado por Dani Martínez. Regresó después de haber ocupado su puesto en el prime time durante la última temporada, pero pronto se sustituyó por programas ya emitidos de Got talent. Aunque mejoró ligeramente los datos del medio en su primer intento, no se pondrá a prueba de nuevo.

Con Agárrate al sillón, Mediaset alarga la espera hasta ver en directo el formato que, previsiblemente, ocupará por un largo tiempo la franja de mediodía como sustituto final en el fin de semana.