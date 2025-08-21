Carmen Alcayde lanza un nuevo dardo a Anita Williams: "Dice animaladas. Ella alimenta el circo más que nadie"

Carmen Alcayde y Anita Williams siguen en pie de guerra. Tardear ha recogido unas declaraciones poco amigables que la influencer le ha dedicado a su compañera.

Frank Blanco se ha dirigido a la colaboradora, que se encontraba este jueves en plató: "Hay una amiga tuya que se acuerda de ti. Es la exsuperviviente, Anita Williams, que está disfrutando del verano y, entre sus planes, ha tenido tiempo para acordarse de ti diciendo que no va a entrar en tu circo". Y ha apuntado con ironía: "No sabía yo que tenías un circo".

"Esto hay que comentarlo", ha avanzado el presentador. Carmen Alcayde, mientras mostraba un gesto de incredulidad ante lo que había escuchado, ha remado a favor: "Por supuesto, por supuesto". La que fue protagonista de La isla de las tentaciones se mostraba muy contundente: "Me da igual lo que digan de mí, yo tengo muy claro lo que soy y lo que pienso".

Además, no perdió la oportunidad de lanzarle una "pullita" a la periodista: "No pienso entrar en el circo". Un comentario que ha levantado ampollas entre los colaboradores del programa, sobre todo, ante la esperada respuesta de Carmen.

"El circo a mí me encanta y si considera que esto es un circo, fenomenal", ha bromeado la tertuliana. Sin embargo, ha seguido con un tono mucho más tajante: "Ella ha querido entrar en el circo y, a lo mejor, lo que le pasa es que no llega a cuajar".

Carmen Alcayde en 'Tardear'. Telecinco

También ha entrado en sus respectivas participaciones en Telecinco: "Cada vez que viene aquí, viene de señora fina, de que todo es ideal y no va a hablar de Montoya. Al final se mete en más fregados que nadie y dice más titulares que nadie y animaladas varias". Y ha seguido: "No querrá venir para no seguir metiendo la pata, porque cada vez que viene saltan chispas".

Firme en su postura, ha mantenido que Anita Williams "es la que alimenta el circo más que nadie". Ha sido entonces cuando Belén Rodríguez ha entrado a defender a la ex de Montoya: "Es muy feo que digas que no sirve como colaboradora".

Algo que Carmen Alcayde se ha apresurado a aclarar: "No es que no sirva, pero cuando viene, en vez de hacer como colaboradora, se le pregunta por Montoya y la lía parda". Aun así, ha asegurado que, pese a que no sea un rostro habitual en la cadena, con su trabajo en las redes sociales gana mucho dinero: "Lo hablamos en la isla y sé lo que gana al mes. Más que yo, un montón".