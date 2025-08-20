Viena será la sede de Eurovisión 2026: el festival anuncia las fechas de su próxima edición

Ya hay elegida. Viena albergará la próxima edición del Festival de Eurovisión. Finalmente, la capital de Austria se ha impuesto a la otra candidata, Innsbruck, por decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) y la ORF, la emisora pública austríaca.

También han trascendido las fechas del certamen, así como el recinto. Las semifinales de Eurovisión 2026 se celebrarán el martes, 12 de mayo, y el jueves, 14 de mayo. La gran final, el 16 de mayo. El Wiener Stadthalle, el estadio cubierto más grande el país, acogerá las tres galas.

Tras el triunfo de JJ con Wasted Love el pasado mes de mayo, Austria era la encargada de organizar Eurovisión en 2026. Viena será la sede por tercera vez, en la que es la 70ª edición del festival, pero también lo fue en otro momento especial, en 2015, en la 60ª. La primera ocasión fue en 1967, un año antes de la victoria de Massiel por España con el famoso La, la, la.

Y como dato curioso: Eurovisión no tenía lugar en la capital del país anfitrión desde 2018, cuando la sede fue Lisboa, después de que Salvador Sobral se hiciese con el Micrófono de Cristal en 2017 con Amar Pelos Dois. Desde entonces, el concurso musical se ha celebrado en Tel Aviv, Róterdam, Turín, Liverpool, Malmö y Basilea.

Como explica la EBU-UER, "Viena ha sido la seleccionada para recibir a las distintas delegaciones participantes tras un competitivo proceso de licitación de ciudades que examinó las instalaciones del lugar, la infraestructura local y la capacidad para albergar a miles de delegaciones visitantes, equipos, eurofans y periodistas de todo el mundo, entre otros criterios".

