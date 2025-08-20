Las primeras palabras de Lydia Lozano tras quedar fuera de 'No somos nadie': "He decidido parar y cambiar de aires"

Los míticos colaboradores del corazón ya tienen nuevo destino después del fracaso de La familia de la tele. Volverán a la que fue su casa hace tan solo unos meses, Ten, donde se demostró que habían encontrado un público idóneo para ellos.

Después de un verano marcado por la incógnita de cuál sería el futuro de María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros y de los rumores anunciaban su retirada de Televisión Española, este miércoles se ha confirmado su nuevo proyecto fuera de la pública: No somos nadie. Sin embargo, no todos los tertulianos formarán parte del programa.

Además de los rostros ya mencionados, también estarán presente Marta Riesco y Kiko Hernández, tal y como ha podido contrastar BLUPER en exclusiva. Pero hay una gran ausencia que marcará un antes y un después en el equipo: Lydia Lozano ha rechazado la oferta y se ha quedado fuera del espacio que ocupará las tardes de Ten, según ha informado FormulaTV.

BLUPER se ha puesto en contacto con la periodista para conocer cuáles son los motivos por los que ha decidido abandonar el barco en esta nueva etapa. Y es que a pesar de que se estima que puede ser por otros compromisos laborales, ella ha confesado que "he decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires".

Una decisión que llega después de intentar reinventarse tras la cancelación de Sálvame y La familia de la tele, y al pasar Ni que fuéramos a RTVE. El futuro de la colaboradora es toda una incógnita en estos momentos, ya que aunque asegura que ha echado el freno, se barajan distintas opciones para su vuelta a la televisión.

Lydia Lozano podría convertirse en un rostro de la cadena pública, participando en otros formatos como D Corazón. Aunque ya participó en Mañaneros 360, comentando la actualidad sobre los celebrities, es esencial tener en cuenta que el espacio eliminó su sección de crónica social.

También se puede plantear que cambie de medio para afrontar la nueva temporada televisiva. En Antena 3 podría ocupar un buen lugar, al lado de grandes compañeras de profesión y amigas, como Pilar Vidal y Gema López, en Espejo Público.

De hecho, en este mes de agosto, el rostro de Lydia ha aparecido en la cadena de forma curiosa. Durante una de las entregas de Y ahora Sonsoles, se mostraba a la tertuliana junto a Pilar Vidal en una imagen donde ambas disfrutaban del verano en una piscina.