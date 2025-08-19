Los planes de TVE con las tardes de La 1: adiós al 'Trivial Pursuit' diario y una fuerte apuesta por la actualidad

Televisión Española sigue puliendo las tardes de La 1. Tras la retirada en junio de La familia de la tele por sus bajas audiencias, RTVE se vio obligada a reestructurar la franja vespertina de su primera cadena, aprovechando también el verano para realizar pruebas.

A principios del periodo estival, la Corporación apostó por la información con Malas Lenguas, esta semana con doble emisión en La 1, la segunda parte en simulcast con La 2. También por La Pirámide, concurso presentado por Itziar Miranda que finalmente ha sido retirado del canal principal por sus malos resultados.

Ante estos continuos movimientos, a más de uno le podía surgir la duda: dónde y cuándo encajaría la pública otro formato que anunció al inicio del verano, la adaptación en tira diaria del exitoso juego Trivial Pursuit.

Y más teniendo en cuenta que hace una semana se hizo oficial el fichaje de Marta Flich para presentar un magacín de actualidad, Directo al grano. Contando, además, con la continuidad de las series Valle Salvaje y La Promesa, y el programa Aquí la tierra. Vertele ha avanzado la respuesta este martes, 19 de agosto.

RTVE ya desvelaba un par de meses atrás que Trivial Pursuit se emitiría con periodicidad diaria, asumiéndose que iría a la franja de tarde, pero los planes han cambiado. El juego comandado por Egoitz Txurruka pasaría a ser semanal, para el prime time.

El presentador Egoitz Txurruka, en una imagen de archivo. ETB

Así, salvo sorpresa, la parrilla vespertina seguirá careciendo de concursos. Antes del intento de La Pirámide, pudieron verse en esta franja El Cazador o El Comodín de La 1. Pero es que no es de extrañar esta apuesta por los formatos de actualidad y, por lo tanto, por Directo al grano.

Malas Lenguas está siendo una de las revelaciones televisivas de los últimos meses. Este mismo lunes, con el regreso de Jesús Cintora de vacaciones, el programa firmó en su primer bloque un gran 10,6% de cuota de pantalla. El segundo bloque, dividido en dos partes, una en simulcast en La 1 y en La 1 y otra solo en La 2, marcó un 6,6% y un 3,9%.

Así es 'Trivial Pursuit'

Trivial Pursuit une el espíritu clásico del juego con una realización actual, dinámica y visualmente deslumbrante. La mecánica se desarrolla sobre un gigantesco tablero de juego, donde los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las distintas categorías para ganar quesitos y llegar al centro antes que sus rivales.

El primero en conseguirlo se proclamará ganador del día y se enfrentará a una emocionante ronda final contrarreloj para llevarse el gran bote. Cada episodio es una batalla de ingenio, rapidez y estrategia, en la que el conocimiento es la mejor arma para avanzar casilla a casilla.