Una amiga le okupa su casa mientras está de vacaciones y se ve obligada a vivir en un trastero con 73 años

Josefina, de 73 años, es víctima de inquiokupación por parte de una amiga suya. Hace casi tres años, decidió alquilarle dos habitaciones después de mucha insistencia, pero aprovechó un viaje de la propietaria a Colombia para vender sus joyas y cambiar la cerradura de la casa, empadronándose junto a seis personas más.

"La inquilina que estaba en mi casa estaba vendiendo mucho oro. Supieron que era mío por una esclava de oro que ponía mi nombre", narraba. Además, Josefina ha apuntado directamente contra una persona para que tome responsabilidades: "Pido a Irene Montero, que tanto que habla de que no hay okupas, que venga y me saque mi okupa de mi casa".

En medio de un ataque de nervios, ha entrado en el programa En boca de todos para explicar que, desde ese momento, se ha visto obligada a vivir en un trastero y ahora se encuentra en una habitación que le prestan los servicios sociales. Con las sentencias en sus manos y rompiendo en llanto, decía que estaba "luchando y esperando que un juez tenga la mínima conciencia y que dé la orden".

"Qué injusticia que tengas a tu amiga ahí, que se meta en tu casa y luego no te deje pasar. Que robe tus pertenencias, que las venda y ahora se va de vacaciones, mientras tú estás viviendo, ¿dónde?", ha preguntado David Aleman. "En una habitación que me ha dado la trabajadora social", ha contado Josefina entre lágrimas.

"Está ingresando 4.000 euros al mes, cómo no se va a ir de vacaciones", ha denunciado en Cuatro. También ha desvelado que ha visto entrar a otro desconocido en su domicilio y, cuando llamó a la policía, él confesó que estaba ahí "para vigilar la casa y duermo aquí porque la dueña está de vacaciones". "Ha dejado a alguien de guardia para que tú no puedas entrar en tu casa", ha comentado asombrado el presentador.

Josefina, víctima de inquiokupación. Cuatro

Y añadía: "Me parece indignante y es que, además, cuando la estás increpando, ella reacciona de forma muy 'chulesca', ¿no?". "Es que ella me dice que no me va a pagar y que no la sacaba de aquí ni con vaso de agua caliente", ha confesado Josefina.

En un vídeo grabado por la propia víctima, se puede observar cómo la okupa se burla de la situación mientras accede a la vivienda junto con un carro de la compra. Unos alimentos que, según la entrevistada, ni siquiera ha comprado con su dinero, sino que le ofrece Cáritas por una supuesta situación de vulnerabilidad.

"Es impresionante. Con todos los recursos que le ofrece el Estado...", compartía indignado el sustituto de Nacho Abad. Además Sonia Ferrer también ha salido en defensa de la dueña del piso: "Aunque la okupa fuese una persona vulnerable, no tiene sentido que Josefina esté en una habitación que le ha facilitado los asuntos sociales".

La periodista, contundente con el caso, ha manifestado que se trata de un "despropósito" y que es tan "absurdo las leyes que están haciendo, que favorecen esta situación, que es normal que veamos a esa okupa salir, dar la cara y reírse de Josefina".