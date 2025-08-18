Iker Jiménez estalla por los incendios que asolan España: "Intelectuales de postín que quieren la palmadita"

Está siendo la tragedia del verano en España. Los incendios asolan sin control hectáreas y hectáreas de país, con todos los daños ello conlleva. Este domingo, Iker Jiménez hacía un breve alto en su descanso de vacaciones para compartir su "desconcierto" con los milenarios.

"La comparecencia de presidentes me deja... ¿Emergencia climática? ¿Qué significa? ¿El clima siempre está cambiando? ¿Cambia más ahora? ¿Hay evidencias científicas? Bla, bla... Antes había incendios, pero los últimos de esta semana están siendo pavorosos. Están entrando en núcleos urbanos", lamentaba Jiménez en X.

"¿Es cuestión de emergencia climática? Pero, entonces, ¿cómo se come que queden impunes los incendiarios? Leo que hay 110 personas entre detenidos e investigados. Y cuántos habrá que no sabemos, que cogen el mechero y prenden fuego. Hemos visto casos sangrantes, de extrabajadores de ese ámbito. Cosas tremendas", proseguía el presentador de Cuarto Milenio y Horizonte.

Sobre esos "incendiarios", el comunicador se preguntaba "qué pretenden" y por qué lo hacen "en ciertos lugares y al mismo tiempo en ocasiones". "¿Qué pasa con esos terrenos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué tiene que ver esto con la emergencia climática? Esta es la gran cuestión. Por eso el desconcierto", reflexionaba.

Por otro lado, el rostro de Mediaset España aseguraba que su correo electrónico estaba repleto de mensajes "de personas del campo, de ganaderos y de agentes de Protección Civil". "Me dicen: 'Iker, las madejas burocráticas nos han puesto la cosa tan difícil, nos han puesto la lupa encima", recordaba.

"Ahora hay más peligro de incendios, hay más zonas del monte descuidadas. Esto es lo que me dicen los que saben", explicaba Iker, citando a esa "gente del campo, a esa gente que está perdiendo sus fincas" entre las llamas. De hecho, el periodista vasco tiene un buen amigo entre esos desalojados. "Es un pavor que se vea desalojado con sus hijos".

"¿Quiénes no tienen ese desconcierto? Un ejército de bots con cero, con tres seguidores, perfectamente programados para intentar amedrentar. Intentando no llevarnos hacia el bien en una tragedia así, sino vender el eslogan de que nadie haga nada. '¿Cómo que hace falta el ejército? No, no hace falta el ejército'. Más ejército aparte de la UME. Que alguno se cree que yo soy tonto", advertía Jiménez.

"Se movilizan como en otras tragedias. Y, claro, luego otros intelectuales de postín que quieren la palmadita en la espalda, que se les vea. Defendiendo lo indefendible", concluía Iker, emplazando a sus seguidores a dar su opinión sobre "lo que está pasando".