Cristina Villanueva ya tiene nuevo destino tras su marcha de laSexta: presentará dos proyectos para RTVE

Cristina Villanueva en el photocall de 'Padre no hay más que uno 3'. Gtres

Cristina Villanueva parece haber encontrado ya los nuevos retos profesionales que andaba buscando tras su sonada marcha de laSexta Noticias a finales del pasado mes de julio. La periodista ficha por RTVE, cadena a la que vuelve tras 19 años de ausencia.

Tal y como ha pasado con otros rostros como David Cantero o Pepa Bueno, Villanueva regresa a la Corporación pública, donde había comenzado a ejercer de periodista desde 1997, al formar parte de los redactores de Teledeporte, comentando varios eventos como el Mundial de Natación de Barcelona o los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Tras sustituir a Beatriz Ariño al frente de La 2 Noticias entre 2004 y 2006, Villanueva fichaba por laSexta, la cual ha sido su casa hasta el pasado mes de julio. Tal y como señala Informalia, Villanueva tendrá dos proyectos dentro del ente público.

Uno de ellos será presentar un magacín de tres horas en las mañanas para La 2 en Cataluña, dentro de ese nuevo canal en catalán que prepara RTVE, que será una reconversión del segundo canal del Ente, que se verá de forma exclusiva en dicha comunidad autónoma.

Este magacín seguirá el espíritu de los programas habituales de las mañanas en las cadenas generalistas, abordando debates políticos, sucesos y otras secciones. De esta manera, La 2 Cataluña contará con tres magacines, dado que este nuevo espacio se sumará a Cafè d’idées, con Gemma Nierga, y Làltaveu, con Danae Boronat.

Cristina Villanueva en 'laSexta Noticias'. Atresmedia

De momento, se desconoce cuál será el nombre de este nuevo proyecto de Villanueva en su regreso a RTVE, aunque ha sonado bastante El segon café. Por otro lado, tal y como ha revelado Vertele, la comunicadora comenzará con este nuevo proyecto desde el lunes 13 de octubre.

Por otro lado, el otro proyecto de Villanueva es más a largo plazo, dado que será un programa pensado para RTVE en clave nacional, de emisión semanal y para el prime time, donde habrá espacio para documentales y reportajes. Este proyecto lo compaginará con su labor como conductora del nuevo magacín matinal para La 2 Cataluña.

Cristina Villanueva en 'laSexta Noticias'. Atresmedia

En una entrevista en el citado medio, Villanueva se sinceraba sobre los motivos por los que decidió dejar Atresmedia. “Necesitaba nuevos retos. Y ahora, cuando echo la vista atrás, han pasado casi 20 años y ni me he dado cuenta”, declaraba.

“En la cadena hemos tenido objetivos distintos: primero construir la casa y después lograr estabilidad. laSexta ha conseguido situarse en buena posición. Pero a mí me faltaban retos. Es una etapa cumplida. Y ahora necesitaba renovar la pasión”, añadía.