Alejandra Rubio da la cara por Kiko Rivera tras su última ocurrencia: "Ibai puede ser una inspiración para él"

Kiko Rivera vuelve a estar en el ojo del huracán después de tomar un nuevo rumbo en su carrera profesional. El hijo de Isabel Pantoja se estrena a los 41 años en el mundo del deporte, convirtiéndose en futbolista para representar a la selección española en el Mundial de Creadores de Contenido.

"Representar a nuestro país en el Mundial de Malasia es algo único. Vamos con todo, por el equipo, por la afición y por dejar a España en lo más alto", compartía el cantante en redes sociales con una imagen donde vestía la camiseta del equipo. Un nuevo paso que algunos de los colaboradores de Vamos a ver han interpretado como una "crisis de su identidad".

Además, también han destacado la importancia de mantenerse en forma para poder afrontar el reto y que dé buenos resultados. "Que se lo tome en serio. Un partido de fútbol es muy largo y hay que estar dándolo todo", apuntaba Alejandra Prat. Sin embargo, algunos de sus compañeros han salido en defensa de Kiko Rivera ante sus comentarios, asegurando que es su sueño y su ilusión.

Sandra Aladro también ha tirado una lanza a su favor: "Desde niño quería ser futbolista. En el mundo de los creadores de contenido, Kiko lleva muchos años y fue de los primeros más populares". Y al igual que en su última polémica por el videoclip, Alejandra Rubio ha optado por volver a dar la cara por él: "A mí me parece fenomenal".

La hija de Terelu Campos ha querido entrar en su posible cambio físico, ya que para participar en este campeonato, Rivera tendrá que esforzarse para conseguir mantenerse en el peso o, incluso, bajarlo. "Hemos visto hace poco un creador de contenido que ha hecho un cambio radical en su vida, que ha sido Ibai. Creo que puede ser una inspiración para Kiko".

Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'. Telecinco

"Es súper guay que esté en este mundial y yo creo que lo va a dar todo", afirmaba la colaboradora. Pero no todos han recibido la noticia con tanto entusiasmo por el protagonista, ya que sus últimas propuestas profesionales han puesto en duda cuál será el futuro del hijo de Paquirri.

Adriana Donorroso ha hecho hincapié en una posible "crisis de identidad" debido al artista ficticio que creó por inteligencia artificial, con el fin de escribir baladas románticas. Y también ha destacado su faceta como creador de contenido. Por su parte, Omar Suárez no cree que ese sea el motivo: "Está peleando y luchando por trabajar. Siempre le hemos acusado de que no hace nada".

Un argumento que ha apoyado Alejandra: "Se está buscando la vida. Tiene su vida encaminada y, si es de esta forma, está fenomenal".