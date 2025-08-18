Alba Carrillo atiza a Isabel Rábago por su comentario sobre los jóvenes: “Estoy harta de que se les 'delezne'”

Las críticas de Isabel Rábago a los jóvenes en Espejo público siguen levantando ampollas y reacciones de sus compañeros de profesión. Esta vez, la protagonista ha sido Alba Carrillo, que se ha mostrado muy molesta ante las palabras de la periodista el pasado 13 de agosto en Antena 3.

Rumbo a su viaje con destino a Costa Rica para adentrarse en su nuevo reto profesional en Televisión Española, la colaboradora de televisión se ha pronunciado sobre la polémica. "Estoy harta de que a los jóvenes se les 'delezne' y se hable mal", sentenciaba.

Y es que la tertuliana de Atresmedia fue muy dura en su intervención al hablar sobre la vivienda y la dificultad que tienen las nuevas generaciones para acceder a ella. Mientras que la joven activista Carla Galeote explicó la situación que atraviesan para independizarse, Rábago mostraba un gesto de incredulidad.

Lejos de empatizar con su discurso, la colaboradora saltó en su contra: "El problema que planteáis vosotros también lo hemos vivido las personas que fuimos jóvenes en algún momento. Tienes que trabajar entre semana, los fines de semana y es una cuestión de una cultura del esfuerzo". "Si me rasco la barriga y le sigo pidiendo dinero a papá y a mamá...", añadió.

Gonzalo Miró salió entonces en defensa de la juventud: "Estamos errando el tiro". "Esto no va de que los jóvenes no quieren currar", seguía. Sin embargo, Isabel no le dejó terminar: "Es que es así". Después de la interrupción, el colaborador continuó con su versión: "Tienen más acceso al trabajo y ganan más, pero es que la vivienda es tan cara porque en este país se ve como un negocio".

"Que yo con mis impuestos esté pagando el paro a niños que lo único que quieren es vivir el verano, va a ser que no", mantenía la televisiva. Un argumento que ha rebatido Alba Carrillo en declaraciones a Europa Press: "Hay buenos y malos en todos los lados". Pero ha asegurado que "hay muchos jóvenes que trabajan mucho y luchan mucho".

Además, ha confesado que "tengo muchos compañeros de universidad que van a trabajar y a estudiar" y que "eso de que los jóvenes no quieren trabajar es una mentira y una falacia". Y ha puesto de ejemplo a su propio hijo: "Tienen una sociedad muy complicada y les estamos dejando una situación muy complicada".

"Lo que tenemos que hacer los adultos es pensar también qué hemos hecho y qué estamos dejando a las nuevas generaciones", reflexionaba la presentadora.