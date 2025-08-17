Un hombre amenaza con un bate a un reportero de 'Fiesta' por cubrir los incendios en España: "¡Fuera!"

A pesar de las críticas de Gemma Camacho sobre las condiciones de los reporteros a la hora de informar sobre los incendios que asolan a España, los periodistas continúan realizando su labor en situaciones complicadas.

Este pasado sábado 16 de agosto, en Fiesta se vivieron dos momentos angustiosos. Una de esas situaciones ocurría en Casar de Cáceres, en Extremadura, una de las zonas afectadas por los incendios que continúan asolando España.

En plena conexión, el periodista Martín de la Torre informaba de la situación cuando un individuo se acercó a él en actitud amenazante, con un bate de béisbol en la mano y gritándole que abandonase la localidad.

De la Torre era uno de los reporteros que ha informado de la situación durante toda la tarde en Fiesta. El reportero mostraba una de las zonas afectadas de manera rutinaria, sin incidencias.

Sin embargo, parece que la presencia del reportero molestó al individuo, que comenzó a vociferar. “¡Fuera, fuera, fuera! Se ha reactivado el incendio y aquí no podéis estar. ¡Sois un peligro!”, gritaba con clara actitud amenazante.

Imagen del programa 'Fiesta'. Mediaset

El reportero recordaba que estaban en zona de “caminos públicos” y que, realmente, el fuego no se había reactivado en el lugar donde se estaba realizando la conexión, por lo que no se corría peligro alguno.

Sin embargo, dado que el individuo estaba armado con el bate, el equipo de Fiesta, que sólo estaba informando, optó por abandonar los alrededores. “Solo estamos grabando para mostrar cómo está la zona, nada más”, recordaba De la Torre.

Imagen del programa de 'Fiesta'. Mediaset

El reportero revelaba que el individuo era “un vecino de la zona” con el que el equipo había hablado anteriormente. “Está bastante dolido y no le gusta nuestra presencia aquí”, expresaba.

A pesar de que el reportero y el camarógrafo sólo estaban mostrando una de las zonas calcinadas, el señor seguía con actitud amenazante y obligándolos a marcharse.

“Queríamos mostraros un campo que está calcinado, pero el vecino nos está echando. Lleva un bate en la mano, por lo que vamos a irnos de la zona para no dar más problemas”, expresaba De la Torre entrando en el coche.

Imagen del programa 'Fiesta'. Mediaset

Álex Blanquer no dudaba en apoyar al reportero desde plató, recordando que sólo estaba realizando una labor informativa. “Estamos contando lo que está sucediendo. Retírate un poco y a ver si se calma”, expresaba la presentadora, quien señalaba que intentarían posteriormente retomar la conexión en Cáceres.

Minutos previos surgía el otro momento incómodo. Arabella Otero, en Lugo, se veía obligada a huir de una de las zonas afectadas, al cambiar el sentido del viento y provocando que las llamas estuviesen cerca del lugar donde estaba informando.

“Nos vamos porque están llegando las llamas a donde tenemos el coche. Por precaución, nos vamos a mover de punto. Tenemos esta ladera ardiendo, ha cambiado la dirección del viento y la otra ladera nos está acorralando al otro lado”, informaba.