Andrea Compton, sustituta de última hora de Rocío Martín Berrocal para acompañar a Jedet en 'Hasta el fin del mundo'

Hasta el fin del mundo (Race Across the World) ha sufrido un cambio de última hora. Rocío Martín Berrocal, quien iba a acompañar a Jedet en este reality de aventura, se ha convertido en una inesperada baja. Afortunadamente, la organización ha encontrado un relevo rápido: Andrea Compton.

La influencer será la encargada de ser la compañera de la actriz de Veneno, sumándose así a un formato cuyas parejas de famosos estarán compuestas por Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, Yolanda Ramos y su sobrina, Aldo Comas y José Lamuño, Cristina Cifuentes y Alba Carrillo, J Kbello y Nia Correia.

Según ha publicado El Confidencial, a raíz de una filtración de Poco Pasa TV, la hermana de Vicky Martín Berrocal se ha caído en el último momento del reality, por lo que era urgente encontrar un recambio rápido, dado que será este lunes 18 de agosto cuando todos los famosos se pongan rumbo a Costa Rica, el primer destino con el que recorrerán buena parte de Iberoamérica.

Al más puro estilo Pekin Espress, famosos de distintos ámbitos tendrán que recorrer el continente americano sin utilizar ni aviones ni tampoco dispositivos electrónicos. Contarán con un presupuesto limitado con el que tendrán que arreglárselas.

Andrea Compton es una de las creadoras de contenido más populares de la red. Su portal de YouTube cuenta con más de 700.000 suscriptores. Nacida en 1991 en Madrid, creció en un pequeño pueblo de Roblelacasa, en Guadalajara.

El logo de 'Race Across The World'. RTVE

Su popularidad comenzó en la plataforma Vine, en la que se hizo popular gracias a sus cómicos doblajes, pasando luego a ser conocida por su labor en YouTube y redes sociales. A tema de creación de contenido, Compton ha demostrado ser experta en cine, series y cultura pop.

Además, cuenta con su propio pódcast, Cuarto Milenial, que copresenta con uno de los actuales rostros de RTVE: Lalachus. Además, ha escrito libros, ejerce de colaboradora en radio y tiene preparación en doblaje.

Lalachus y Andrea Compton en una imagen promocional de su pódcast 'Cuarto Milenial'. Podimo

De hecho, en materia de doblaje profesional, prestó su voz a Ash, la rockera de la saga ¡Canta!, cuya voz original era la de Scarlett Johansson. En ambas producciones, Compton coincidió con actores como Paco León, Santi Millán, Ana Milán o Rigoberta Bandini. Además, la segunda entrega de la franquicia fue el último trabajo en cines de Concha Velasco, quien prestaba su voz a Nana Noodleman.

Más allá de su labor en redes, Compton es también una de las grandes amigas de Jedet, además con otros rostros asociados a RTVE como Inés Hernand.