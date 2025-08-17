El afilado dardo de Gloria Camila a Kiko Jiménez y Sofía Suescun tras su crisis: "Debería estar en su puesto de trabajo"

Parece que el anuncio de que Kiko Jiménez y Sofía Suescun habían decidido poner tierra de por medio y abandonar España no ha sido suficiente para salir del ojo del huracán mediático. La espantada del jienense de su puesto como colaborador de Fiesta ha provocado que su ex, Gloria Camila, le haya lanzado un afilado dardo.

La hija de Rocío Jurado es también colaboradora del magacín del fin de semana producido por Unicorn. A diferencia de su ex, Gloria Camila no ha dudado en hacer frente a las últimas polémicas que ha tenido que vivir relacionadas con Tamara, la hermana de la fallecida Michu.

Sin embargo, Kiko no ha querido enfrentarse a los indicios de que su novia le haya sido infiel con el influencer Juan Faro. Dado que es colaboradora, Gloria Camila ha tenido que abordar este asunto y no ha dudado en afear la actitud del jienense de dar la espantada justo cuando es más noticiable.

Tal y como señaló la revista Lecturas, Suescun habría tenido una aventura con el culturista y exagente de policía Juan Faro. Al parecer, Kiko habría descubierto este affaire hace algún tiempo y esto habría desatado ya una crisis sentimental entre ellos.

Según señalaba Marisa Martín Blázquez, la pamplonesa se habría fijado en el musculoso influencer en el pasado mes de mayo, cuando coincidieron en una gala de premios. Tras ello, Omar Suárez revelaba en Fiesta la decisión de Sofía y Kiko se dejar España por una temporada.

Gloria Camila en 'Fiesta'. Mediaset

Gloria Camila no ha dudado en opinar sobre esta situación, recordando que el jienense pisó varios platós tras la ruptura con ella, señalando que ella le había sido desleal. “Cuando rompimos él y yo no le costó nada ir a los platós a contar que yo le había puesto los cuernos”, expresaba la hermana de José Fernando.

La hija de Rocío Jurado no dudaba en que la información que se está vertiendo sea veraz. La actriz de Dos vidas recordaba que “existen pruebas”, señalando que Lecturas no se hubiera atrevido a llevarlo a portada si no fuese cierto.

No obstante, el dardo más punzante fue el que la hermana de Rocío Carrasco le lanzó a su ex por ausentarse del trabajo durante estas semanas. “Tiene un contrato de trabajo, debería estar en su puesto de trabajo dando la cara, no escondiéndose. Todos tenemos que enfrentarnos a asuntos que no nos son agradables”, expresaba, recordando así cómo ella sí ha atendido a los medios tras su polémica con Tamara.