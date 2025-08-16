La rotunda reacción de Mónica Pont ante el mensaje desesperado de su madre: "No es una viejecita desvalida"

El conflicto familiar entre Mónica Pont y su madre y hermana ha vivido otro episodio este pasado viernes 15 de agosto en Fiesta. La colaboradora del magacín ha protagonizado varios de los titulares del programa en los últimos meses. Parece que la guerra se ha recrudecido.

Este pasado Día de la Asunción, Fiesta era testigo de cómo los lazos familiares de Mónica Pont están más que rotos y que no hay vuelta atrás. Todo surgía cuando César Muñoz y Álex Blanquer le compartían a la modelo que su progenitora le había enviado un vídeo.

En este vídeo, María Teresa le declaraba un emotivo mensaje con el que buscaba reunirse de nuevo con su hija. En estas imágenes, la mujer le pide a Mónica que recapacite y que vaya a verla, antes de que sea demasiado tarde. “Si no deja atrás los rencores acabará arrepintiéndose toda la vida”, expresaba.

María Teresa declaraba que Mónica se está comportando de manera egoísta sin pensar en ningún momento en lo desprotegida que se siente. “Tienes que dar ese paso porque la vida pasa muy deprisa y yo me puedo morir cualquier día, tú te quedarás sola en el resentimiento toda tu vida”, ha declarado.

Sin embargo, la empresaria se ha mostrado cortante y tajante. “Mi madre no es la viejecita desvalida que aparece en ese vídeo, no sabéis qué clase de persona es. Mi madre nunca ha sido una madre normal”, ha manifestado con un tono muy rotundo.

María Teresa y Mónica Pont en 'Fiesta'. Mediaset

La empresaria se ha mostrado muy hostil a la hora de hablar de su progenitora, señalando que la vida junto a ella no fue un camino de rosas. Tal y como confesaba a los presentadores, María Teresa le obligó a trabajar cuando su padre las abandonó.

“Con 17 años tuve que salir a trabajar porque mi madre me decía que tenía que arrimar el hombro, pero a mi hermana sí que le permitió que se quedara tranquilita en casa sin dar un palo al agua”, revelaba en el magacín.

Mónica y Eva Pont en 'Fiesta'. Mediaset

Para Mónica, esta es una táctica de su progenitora y de su hermana para sacarle dinero. “Mamá, deja de salir en televisión e iré a verte, si lo que quieres es que te ayude económicamente tienes otra hija, deja ya el circo mediático”, declaraba, rechazando así el mensaje de su progenitora.

En esta guerra familiar, Eva, la hermana de Mónica, se ha sumado a las críticas. De hecho, ha aprovechado el vídeo de María Teresa para lanzar un dardo a Mónica, llegando a lanzarle palabras muy graves.

“Yo llamo a mi hermana maltratadora porque no me gusta cómo nos ha tratado ni a mí ni a mi hijo, cuando ella sabe perfectamente lo mal que lo pasamos cuando el padre de mi hijo, con solo tres añitos”, ha denunciado.