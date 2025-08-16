El equipo de 'laSexta Noticias' desmiente un bulo sobre el cambio climático: "Nos acusan de manipular"

Los incendios que asolan a España están dejando una situación de lo más grave. Con más de 115.000 hectáreas calcinadas, con Castilla y León como la comunidad más afectada y con el fuego en Orense como el mayor de la historia en Galicia, han surgido voces críticas sobre cómo los informativos están gestionando el asunto.

Son varias las voces que critican la manera en la que los medios de comunicación abordan las olas de calor y subidas de temperaturas, acusando de ‘sobredimensionar’ la realidad en la elección de los colores en el momento de informar sobre los aumentos de temperaturas.

Ante estas críticas, Beatriz Zamorano, desde laSexta Noticias, ha querido desmentir los “bulos” sobre estas críticas, dado que suelen venir de internautas negacionistas del cambio climático.

Si bien, se está informando de que varios (no todos) de estos incendios están siendo provocados, eso no impide que el cambio climático agrave la situación, especialmente de cara a la recuperación de las áreas consumidas por las llamas, así como la aparición de más áreas en las que la vegetación seca sea la que provoque incendios.

Allá por 2022, Roberto Brasero señaló las “trampas” que los negacionistas del cambio climático hacen a la hora de buscar poner en evidencia a los medios, al mezclar los mapas de temperaturas y los de avisos.

Los primeros mapas cuentan con colores muy concretos, mientras que los segundos señalan aquellas temperaturas anómalas dependiendo de la región, así como situaciones de riesgo. Prueba de ello es que no es lo mismo que haya 40 grados en Sevilla que en San Sebastián.

Por ello, la presentadora de laSexta Noticias ha querido recalcar que la labor periodística es la de informar, no de alarmar. “Otro de los bulos sobre los incendios, que se repite cada año, tiene que ver con nosotros. Nos acusan de manipular los mapas de temperatura, para hacer creer que el calentamiento global es mentira. Denuncian que exageramos con estos colores”, expresaba.

Detrás de Zamorano aparecía un mapa de avisos. Para contextualizarlo, dio paso a Belén Samper, física y meteoróloga, y encargada de laSexta Meteo. La mujer del tiempo señalaba la diferencia de estos mapas y cómo el uso de colores está establecido por la Agencia Meteorológica.

“La escala de colores que utilizamos es la que utiliza la propia AEMET en sus mapas desde hace más de 25 años”, remarcaba Samper. La meteoróloga señalaba que el mapa de temperaturas “tiene muchos más colores”, respecto al de avisos.

El de avisos, al ser muy concreto, “sólo tiene el verde, el amarillo, el naranja y el rojo”. De ahí, que “no se puedan comparar ambos mapas”, terminaba de explicar Samper.