Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre los devastadores incendios en España: "Muy desamparados, algo grave pasa"
El conocido presentador de televisión habla sin tapujos sobre la situación que viven los afectados por la grave ola de incendios en España.
Días difíciles en muchos puntos de la geografía española. Una ola de incendios azota el país y deja un desolador panorama: en tan solo 15 días más de 115.000 hectáreas han quedado calcinadas, han muerto tres personas y miles han tenido que ser evacuadas por las llamas.
Los focos activos se sitúan, principalmente, en Orense, Zamora y Jarilla (Extremadura), que están fuera de control, a los que se sumaron otros nuevos en Argañán (Salamanca), Valencia y Málaga.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de que el peligro de incendios "muy alto o extremo" seguirá en la mayor parte de España hasta el lunes, mientras dure la ola de calor.
"Este viernes, peligro de incendios muy alto o extremo en la mayor parte del país. El peligro seguirá en niveles muy altos o extremos durante el fin de semana y el lunes, días en los que continúa ola de calor que nos afecta desde comienzos de mes", ha señalado el organismo a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter.
Sobre este asunto, no ha dudado en pronunciarse el incombustible Pedro Ruiz. De esta manera, el escritor compartía un vídeo con una importante reflexión para sus más de 154.000 seguidores en Instagram.
"He conducido esta mañana 6 horas y estoy en La Coruña, en Santa Cristina, en Oleiros. En todo el camino he ido sintonizando emisoras locales porque me gusta hacerlo", arrancaba el artista catalán.
"He pasado por Astorga, he pasado por Ponferrada con muchísimo humo y los vecinos de ahí hablaban todos del desamparo que han sentido, de lo solos que se han encontrado, de lo difícil que ha sido todo esto y todos achacaban lo ocurrido a falta de medios", señalaba tajante.
"No entraré en ninguna polémica política, pero que habré oído más de 100 voces distintas de vecinos con muy distintos tipos de vicisitudes y todos decían lo mismo. Se han sentido muy desamparados a pesar de los esfuerzos de la valentísima gente que los ha ayudado", explicaba sin reparos.
Como punto final, Ruiz decía lo que muchos piensan sobre este asunto: "Dicho lo cual, termino. Cuando tantas voces dicen lo mismo, algo grave pasa. Les mando mis condolencias a todos."
Sin duda, un pensamiento que parece compartir muchos de los afectados por esta terrible ola de incendios que sufre nuestro país en estos primeros días del mes de agosto.
Como no podía ser de otra manera, Pedro Ruiz sigue pegado a la actualidad informativa y no se corta en compartir sus opiniones sobre política, sucesos, economía, crónica social o deportes.
Sin duda, es una de esas voces autorizadas para todos los españoles y que a sus 77 años sigue más en forma que nunca.
El humorista y actor ha consolidado una polifacética y extensa trayectoria en el panorama artístico, destacándose por su carácter polivalente e "inclasificable".
Inició su andadura en Televisión Española en 1972, siendo el primer presentador del icónico programa deportivo Estudio Estadio.
A lo largo de las décadas, se convirtió en un rostro fundamental de la televisión, creando y conduciendo programas de gran éxito que mezclaban entrevistas, humor y espectáculo, como Como Pedro por su casa o La noche abierta, que se convirtieron en referentes del formato.