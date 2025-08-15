Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre los devastadores incendios en España: "Muy desamparados, algo grave pasa"

Días difíciles en muchos puntos de la geografía española. Una ola de incendios azota el país y deja un desolador panorama: en tan solo 15 días más de 115.000 hectáreas han quedado calcinadas, han muerto tres personas y miles han tenido que ser evacuadas por las llamas.

Los focos activos se sitúan, principalmente, en Orense, Zamora y Jarilla (Extremadura), que están fuera de control, a los que se sumaron otros nuevos en Argañán (Salamanca), Valencia y Málaga.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de que el peligro de incendios "muy alto o extremo" seguirá en la mayor parte de España hasta el lunes, mientras dure la ola de calor.

"Este viernes, peligro de incendios muy alto o extremo en la mayor parte del país. El peligro seguirá en niveles muy altos o extremos durante el fin de semana y el lunes, días en los que continúa ola de calor que nos afecta desde comienzos de mes", ha señalado el organismo a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter.