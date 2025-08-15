Encuentro de campeones de 'Tu cara me suena' en 'Pasapalabra': así ha sido este curioso 'tête à tête'

Tras el emotivo reencuentro vivido esta pasada semana entre Roberto Leal y Alfred García en Pasapalabra, ahora ha sido el turno de un curioso encuentro entre campeones de Tu cara me suena. El concurso recibía a nuevos famosos. Entre ellos, dos ganadores del talent show: Melani y Miquel Fernández.

Este pasado jueves 14 de agosto era el momento de relevo de famosos. Con el bote llegando a 1.996.000 euros, el formato daba paso a Melani García y a Miquel Fernández, quienes formaban el equipo naranja, mientras que Abril Zamora y Eduardo Rosa tomaban el relevo del equipo azul.

Los cuatro recogían el testigo de Isabel Moreno, Alfred García, José Lamuño y Cecilia Gómez, presentes en las tres anteriores entregas. Ambos grupos de famosos debían ayudar a Manu Pascual y Rosa Rodríguez, quienes empataron a 22 aciertos en El rosco.

Ambos campeones de Tu cara me suena debían ayudar a Manu, al ser ambos parte del equipo naranja. La irrupción de Melani se produce apenas un mes después de que ganase la duodécima edición del exitoso talent show. La valenciana compartía con Roberto Leal cómo se sintió cuando descubrió el veredicto del público.

“Yo no me lo creía cuando me lo dijeron y me llevé una sorpresa increíble”, expresaba sobre el momento en el que Manel Fuentes pronunciaba su nombre, recogiendo así el testigo de David Bustamante como máximo ganador del concurso de imitaciones.

Melani García y Miquel Fernández en 'Tu cara me suena'. Atresmedia

Leal señalaba que ya había “alguna pista” sobre su posible victoria, dado “lo bien que lo estaba haciendo desde el principio”. La valenciana volvió a mostrar humildad. “Estaba rodeada de artistazos y yo estoy al principio de mi carrera y pensaba: '¿Yo qué hago aquí?’”, confesaba.

Leal pasaba, entonces, al ganador de la sexta edición del talent show: Miquel Fernández. Actor curtido en teatro y musical, el programa de imitaciones fue el espaldarazo definitivo para convertirse en uno de los rostros más conocidos de la industria española.

Rosa Rodríguez y Manu Pascual en 'Pasapalabra'. Atresmedia

“De ganador a ganador, supongo que traerá también un montón de recuerdos”, compartía el presentador. “Todos buenos”, respondía el actor barcelonés, quien no dudaba en alabar el talento de Melani. “Es una máquina, una bestia”, declaró el intérprete sobre el talento vocal de su compañera de equipo.

Melani sólo sentía agradecimiento ante las palabras de Miquel, así como de los aplausos del público. Ambos ayudaron a Manu Pascual, quien lograba obtener más aciertos que su rival en esta tarde, al lograr 21 respuestas correctas frente a las 20 de Rosa, provocando que sea ella la que deba enfrentarse a La silla azul en la siguiente entrega del concurso.