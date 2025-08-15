Adiós a Sirún Demirjian: así se despide la periodista de su labor como presentadora del 'Telediario Matinal' de La 1

Este viernes 15 de agosto, el público de TVE ha sido testigo de la despedida de Sirún Demirjian conduciendo el Telediario Matinal de La 1. La periodista presentaba el informativo junto con Álex Barreiro.

Ha sido en la recta final del boletín cuando la comunicadora de origen armenio ha dicho adiós a los espectadores. "Así cerramos el Telediario Matinal de hoy y cerramos también una etapa", expresaba.

"Muchas gracias por todos estos años, ha sido un placer acompañarlos cada mañana. Y gracias también a todos los que han formado y forman parte de este extraordinario equipo", continuaba con la voz entrecortada por la emoción.

Barreiro, su compañero presentando el Telediario Matinal desde hace cuatro años, le cogía de la mano en señal de apoyo. Por el momento, no se sabe cuál será su nuevo destino.

La marcha de Demirjian se produce a pocas semanas de arrancar la nueva temporada televisiva en TVE. Precisamente, la cadena pública vivirá un notable cambio de rostros en sus informativos.

El puesto de la comunicadora de origen armenio será tomado por Lorena Baeza, quien copresentará junto con Álex Barreiro la edición matinal del Telediario.

Sirún Demirjian, Álex Barreiro y Silvia Intxaurrondo en 'Telediario Matinal'. RTVE

Hasta el momento, Baeza ha sido reportera de La hora de La 1. Previamente, había trabajado en laSexta, en el programa Al Rojo Vivo; así como también en Newtral y El País. Su salto a la edición matinal se producirá en septiembre, cuando todos los cambios de presentadores se hagan efectivos.

En septiembre, Marc Sala dejará su labor como copresentador de La hora de La 1 para tomar las riendas de Telediario Fin de Semana junto con Lourdes Maldonado, recogiendo así el testigo de Lara Siscar e Ígor Gómez.

Este viernes se ha despedido Sirun Demirjian del Telediario Matinal de RTVE tras 6 años presentando el mismo



Desde septiembre Lorena Baeza presentará con Álex Barreiro el primer informativo de la cadena pública pic.twitter.com/SYUXefe9eH — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) August 15, 2025

Por otro lado, Alejandra Herranz seguirá al frente del Telediario 1. Pepa Bueno se hará cargo del Telediario 2, tras la marcha de Marta Carazo de RTVE.

Demirjian se incorporó a la Corporación en la temporada 2019/ 2020. Previamente, estuvo presente en la cadena pública al estudiar el máster de radiotelevisión del Ente y estando en la redacción del Canal 24 Horas.

Su salida ha provocado que Silvia Intxaurrondo desde La hora de La 1, le enviase un cariñoso mensaje. La presentadora del magacín matinal suele conectar directamente con el Telediario Matinal. De ahí, que quisiera lanzarle todo su apoyo.

"Buenos días y un abrazo muy grande", expresaba Intxaurrondo, señalando como un "magnífico equipo” el compuesto por la edición de la mañana del Telediario, que se prepara para el cambio de rostros para la próxima temporada televisiva.