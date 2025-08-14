Melani debuta en 'Pasapalabra' tras ganar 'Tu cara me suena': "No me lo creía y me llevé una sorpresa increíble"

La entrega de este jueves de Pasapalabra arranca con la visita de Melani, la ganadora de Tu cara me suena. Aterriza en el programa después de una semana llena de tensión entre los dos concursantes, Manu y Rosa, que mantienen la estrategia de igualar al máximo los roscos en su lucha por el bote millonario.

En la prueba final, los dos se quedaron a falta de completar tres palabras para llevarse el ansiado premio. Sin embargo, se han asegurado su continuidad en el concurso y empezarán la entrega de esta tarde en las mismas condiciones. Una de las invitadas en el programa de esta tarde es Melani, que debutará por primera vez en el formato que presenta Roberto Leal.

La artista, que recientemente se alzó con el primer puesto en el mítico espacio de imitaciones de Antena 3, regresa a la cadena después de acudir como invitada a Espejo Público y a las tardes de Y ahora Sonsoles para contar su experiencia en Tu cara me suena.

"Yo no me lo creía cuando me lo dijeron y me llevé una sorpresa increíble", ha confesado Melani sobre su triunfo. El presentador sevillano ha apuntado entonces que "alguna pista había sobre lo bien que lo estabas haciendo desde el principio".

"Estaba rodeada de artistazos y yo estoy al principio de mi carrera y pensaba '¿yo qué hago aquí?'", ha recordado con emoción en Pasapalabra. La representante de Eurovisión Junior 2019 competirá directamente contra Abril Zamora, que ha confesado estar "asustada" por la prueba musical.

Con Melani, estarán acompañando a Manu y Rosa, Miquel Fernández, Abril Zamora y Eduardo Rosa. Los tres llegarán preparados para intentar respaldar a los duelistas y conseguir más segundos que el otro equipo.

Miquel Fernández

Miquel Fernández vuelve a Pasapalabra como invitado. Y es que no es la primera vez que ayuda a los concursantes, ya que ha participado en varias ediciones del concurso, destacando en diferentes pruebas. Sus dotes como cantante salen a relucir en La Pista, donde suele interpretar las canciones con mucho entusiasmo.

Se consolidó como protagonista en grandes musicales como We Will Rock You, Hoy no me puedo levantar, Jesucristo Superstar o Rent. En televisión ha dejado huella con sus papeles en Mar de plástico, Fariña o El embarcadero, y es recordado también por su victoria en la sexta edición de Tu cara me suena.

Abril Zamora

Abril Zamora, actriz, guionista y directora, y cuenta con una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión. Alcanzó el éxito gracias a su papel como Luna Garrido en las temporadas 3 y 4 de Vis a vis, con el que se consolidó como un referente de visibilidad LGTBI+.

En televisión, además de debutar como profesora de interpretación en Operación Triunfo, ha participado en realities como Traitors España.

Su debut en Pasapalabra tuvo lugar en agosto de 2023, cuando participó como invitada junto a los concursantes Moisés y Fer. Destacó en la prueba musical, superando su timidez y atreviéndose a cantar en directo. Más adelante, volvió al programa entre el 1 y el 3 de abril de 2024, integrándose con los participantes Moisés Laguardia y Óscar Díaz.

Eduardo Rosa

El actor español ha trabajado en importantes series y películas, destacando en títulos como Presunto culpable, El desorden que dejas, la trilogía de Baztán, y especialmente, La casa de las flores.

Al igual que los otros compañeros que se encontrarán con Melani en plató, no es la primera vez que visita el programa. Su primera aparición fue en septiembre de 2023, compartiendo plató con Tania Llasera, Santi Alverú y Lidia San José. Un episodio en el que se animó, incluso, a enseñar la coreografía de Aserejé.

Su segunda visita tuvo lugar del 23 al 25 de septiembre de 2024, cuando compartió plató con Ruth Lorenzo, Sergio Mur y Cósima Ramírez para respaldar en las pruebas a los concursantes Manu Pascual y Nacho Mangut.