Una reportera de Antena 3, en peligro al intentar cubrir un incendio: "Los vecinos han tenido que ayudarnos a salir"
Pepa Romero ha incidido en que la seguridad es lo primero: "No tenemos que meternos en el fuego para informar de esto, te pido que os cuidéis".
España se encuentra en una situación especialmente complicada ante los graves incendios que azotan al país. Uno de ellos en el municipio de Puercas, Zamora, donde se encontraba una reportera de Yas verano y el cámara del programa para dar la información más actualizada sobre el suceso.
Cuando Pepa Romero le ha dado paso en directo, se ha podido escuchar una voz temblorosa, al borde del llanto. Y es que hacía escasos minutos que tanto ella como su compañero habían tenido que ser rescatados porque las llamas se encontraban a pocos metros. "Perdona que te hable con este nerviosismo", ha avanzado Flavia Bertolini, reportera de Antena 3.
"Los vecinos, además de ayudar a sofocar el fuego, han tenido que ayudarnos a nosotros a salir porque estábamos prevenidos en un punto para realizar la conexión. Ha comenzado a levantarse el viento y a aparecer pequeños focos de fuego nuevos cerca del pasto que estaba sin quemar", ha narrado emocionada.
Un testimonio que no ha dudado en interrumpir la presentadora, visiblemente preocupada ante esta situación: "Nosotros informamos, pero lo primero es la seguridad. No tenemos que meternos en el fuego para informar de esto, te pido que os cuidéis el cámara y tú".
Después de su apunte, Flavia ha explicado que ya se encontraban a salvo. Junto a ella, estaban dos de los habitantes de la localidad de Abejera, que han aprovechado para denunciar la coyuntura en la que viven: "Estamos perdidos de la mano de Dios, ¿dónde están los medios? Nos tienen abandonados, esto es una vergüenza".
"Mucha UME, pero aquí no hay nadie", ha expresado molesto uno de los vecinos. Y es que el incendio en Puercas ya ha arrasado más de 3.000 hectáreas y cuenta con más de 1.000 evacuados. "Pasó hace tres años, ha vuelto a pasar y volverá a pasar", ha sentenciado su acompañante.
La conductora de Yas verano ha intentado mediar ante sus críticas, sopesando la opción de que es posible que la UME quiera protegerlos para que no les suceda lo mismo que a otros voluntarios. Ante ello, se han negado rotundamente: "No, porque aquí no hay absolutamente nadie y se nos queman nuestras casas, nuestros animales, el monte...".
Los colaboradores de Antena 3 han explotado al escuchar las palabras en contra de la UME: "Delante de mí, no. Se están jugando sus vidas en los catorce incendios graves en España". Pero ellos han mantenido su postura, ya que aseguran que "nosotros nos estamos jugando la vida tres días seguidos".