Alessandro Lequio (65) confiesa su dieta para adelgazar: "Me levanto todos los días a esta hora y apenas ceno"

Alessandro Lequio es uno de los nombres propios de las tertulias del corazón. El italiano es uno de los tertulianos del magacín Vamos a ver y uno de los personajes mediáticos más seguidos por su anterior relación con Ana Obregón.

El colaborador tiene 65 años y en numerosas ocasiones ha mostrado delante de las cámaras el buen aspecto físico que presenta a su edad.

El secreto es sencillo. De esta manera, algunos de sus compañeros de Mediaset aportaron ciertas claves sobre cómo el italiano se mantiene en forma.

"A mi edad estar en forma no es una cuestión de vanidad, es de salud y respeto a uno mismo. No se trata de tener un cuerpo perfecto sino de tener un cuerpo que nos permita vivir bien con energía", señalaba Alessandro Lequio sobre su estilo de vida.

Según apuntó Paloma Barrientos, a Lequio le preocupa mucho todo lo relacionado con la nutrición y tiene mucho conocimiento sobre ello.

Por su parte, Pepe del Real, compañero de programa, revelaba que "es superdisciplinado y nos da caña al resto". Además, también compartía que es "muy constante con las dietas y el ejercicio".

Lo que más llamó la atención fue la hora a la que el tertuliano italiano se levantaba a diario: "Se levanta a las 5 de la mañana y hace ejercicio dos veces al día".

"Entrenamiento de fuerza por las mañanas, a primera hora, y de cardio por las tardes", puntualizaba también el periodista Pepe del Real.

El físico de Lequio no se entiende sin su riguroso plan de alimentación. Es un firme defensor del ayuno intermitente, una práctica que consiste en alternar periodos de ingesta de alimentos con periodos de ayuno. Además, sigue una dieta estricta que, unida a su exigente rutina deportiva, es clave para su definida musculatura.

"Come al mediodía y apenas cena, o bien desayuna, come y no cena", explican algunos de sus compañeros en Telecinco.

Su disciplina actual no es una afición tardía. En su juventud, Alessandro Lequio fue un deportista de alto nivel, llegando a proclamarse campeón de Europa de kárate.

Más allá de su aspecto, Lequio ha demostrado que su forma física es completamente funcional. En una aparición en el programa La vida sin filtros, aceptó el reto de demostrar su fuerza y, sin quitarse la americana, realizó 50 flexiones en menos de 30 segundos, una hazaña que evidencia su excelente condición física.

En resumen, la rutina de Alessandro se aleja de los entrenamientos puramente estéticos para centrarse en la salud y el autorespeto, combinando una madrugadora y exigente doble sesión de fuerza y cardio con los principios del ayuno intermitente y una dieta rigurosa.

Bisnieto del rey Alfonso XIII de España y sobrino del rey Juan Carlos I, Lequio se trasladó a España donde alcanzó una gran notoriedad pública en la década de los 90 por su matrimonio con la modelo italiana Antonia Dell'Atte y su posterior relación con la actriz y presentadora Ana Obregón, con quien tuvo a su hijo Álex Lequio, fallecido en 2020.

A lo largo de los años, ha consolidado una carrera en los medios de comunicación, destacando como un polémico y carismático tertuliano en diversos programas de crónica social, donde su linaje, su vida personal y sus opiniones directas le han mantenido como una figura de constante interés mediático.