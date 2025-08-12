El regreso de 'Supervivientes All Stars' está cada vez más cerca: la fecha que sopesa Telecinco para su estreno

La segunda edición de Supervivientes All Stars está a la vuelta de la esquina. El programa de Telecinco, que reunirá a los concursantes más destacados del formato habitual, ya tiene una fecha prevista para su estreno en pantalla.

A diferencia de 2024, que se emitió justo después de la temporada regular, este año se reserva para septiembre, inaugurando así la nueva temporada televisiva. Con ello, la cadena está lista para revolucionar la programación este otoño y pretende hacerse con el liderazgo en el horario de máxima audiencia.

Según ha anunciado Poco Pasa TV, el estreno será el jueves 4 de septiembre a las 22:00 horas, aunque Mediaset aún no ha hecho el anuncio oficial. Y vuelve con un casting que pretende acaparar a los espectadores por el carisma y el carácter de los concursantes que se instalarán en Honduras.

En el próximo mes, algunos de los supervivientes más recordados llegarán a los Cayos Cochinos, el escenario donde los concursantes lucharán por comida y se enfrentarán a los diferentes retos del programa. Entre los nombres, están Elena Rodríguez y Noel Bayarri, anunciados en exclusiva por BLUPER.

También contará con la presencia de Gloria Camila Ortega, Sonia Monroy, Jessica Bueno, que regresa 14 años después, Tony Spina, Alejandro Albalá, Fani Carbajo, Miri Pérez-Cabrero, Iván González, Rubén Torres, Kike Calleja y el chef Carlos Alba, quien afronta la aventura tras superar una delicada operación de corazón.

La dinámica se mantendrá con tres emisiones semanales. Jorge Javier Vázquez conducirá las galas principales, Sandra Barneda estará al frente de Conexión Honduras los domingos, y Laura Madrueño regresará a los Cayos Cochinos para presentar desde el terreno y dirigir las pruebas.

El hecho que impresionó durante la primera entrega fue el grado de dificultad del concurso, ya que se intensificaron las pruebas físicas y mentales exigentes, contaban con menos recursos y tenían una mayor presión competitiva. Una estrategia que seguirá en esta nueva edición, al igual que la duración del formato, que se quedará en un mes.

La primera ganadora de la versión All Stars, Marta Peñate, cederá el testigo a un nuevo vencedor que tendrá que superar retos aún más duros. La cadena confía en que esta edición iguale o incluso supere los datos de audiencia de la anterior, que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la programación reciente de Telecinco.