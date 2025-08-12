Jorge Javier rompe el silencio sobre su deuda millonaria: "No podía dejar de pensar en el dinero, rocé la quiebra"

Jorge Javier Vázquez es, sin duda, uno de los presentadores de televisión más exitosos de nuestro país. El catalán lidera varios programas en Mediaset, entre los cuales, destaca el talk show vespertino El diario de Jorge.

Además, también es el encargado de algunos de los realities estrella del grupo de Fuencarral, como es el caso de Gran Hermano o Supervivientes.

En un mundo lleno de éxitos y arropado del cariño del público, el comunicador también ha pasado momentos difíciles en su vida relacionados directamente con sus deudas millonarias.

En el año 2011, la Agencia Tributaria le reclamó una deuda de 796.928,81 euros por irregularidades en sus declaraciones de la renta correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.

Según el fisco, Vázquez utilizó su sociedad, Jorge Javier SL, para tributar a través del Impuesto de Sociedades, que tiene un tipo impositivo del 25%, en lugar de hacerlo como persona física, donde el tipo puede alcanzar el 48% en la Comunidad de Madrid.

Aun así, en 2020, la Audiencia Nacional ratificó la sanción impuesta por Hacienda, desestimando el recurso presentado por el presentador. La sentencia concluyó que Vázquez "incumplió de forma consciente la normativa reguladora del IRPF".

A pesar de ello, el presentador ha mantenido su postura, asegurando que no debe nada a Hacienda y que las sanciones de los dos años en cuestión están recurridas en el Tribunal Supremo.

En una intervención en Sálvame, relató que, tras conocer la magnitud del problema, su cuñado, quien también es su administrador, sufrió un ictus dos semanas después. Jorge Javier expresó: "Entré en una dinámica de bucle, de pasarlo mal, de preocupaciones… que a las dos semanas patapám".

"Estuve muy cerca de la quiebra. No sabía cómo salir de esa espiral de la que me sentía atrapado, pero fue un proceso de aprendizaje del que, aunque no me siento orgulloso, me enseñó muchas lecciones", afirmaba en su libro La vida iba en serio.

El catalán también apuntó: "Viví al límite, sin pensar en las consecuencias. Me dejé llevar por la vorágine de la fama y el dinero, y al final, eso me pasó factura. No me di cuenta de hasta qué punto estaba hipotecando mi futuro".

Sobre este asunto, habló largo y tendido en su libro: "Era como si estuviera atrapado en una burbuja, una que había creado yo mismo. No podía salir de la deuda, no podía dejar de pensar en el dinero y eso me estaba matando por dentro. Mi vida estaba completamente dominada por eso".

El de Badalona también habló para Lecturas y compartió detalles sobre sus problemas con Hacienda y cómo le afectaron a su vida profesional y personal: “He pasado diez años de mi vida con un sufrimiento terrible".

"Cuando empiezas a ganar dinero, vas a una gestoría y te dicen que hagas una sociedad. ¿Está bien? ¡Yo qué voy a saber! ¡Si pago a un gestor!... Las inspecciones se eternizan con el tiempo. Es un sufrimiento contra el que es inútil... Pierdes tantas fuerzas, tantas noches de insomnio”, señalaba también, tajante.

A pesar de las adversidades, Vázquez ha logrado estabilizar su situación financiera. En 2019, su empresa Jorge Javier SL facturó 1.588.392 euros, aunque registró pérdidas de 20.101 euros. Sin embargo, la deuda a corto plazo se redujo significativamente, pasando de 37.213 a 3.242 euros, y la empresa no presentaba deudas a largo plazo .