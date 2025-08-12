Un educador medioambiental advierte en ‘El Grand Prix’ sobre las cucarachas: “No hay que matarlas, son importantes”
Ismael, un educador medioambiental de Cubas de la Sagra, charló con Lalachús sobre su amor hacia los insectos.
Más información: Javier Gutiérrez ('La Agencia'): "No podemos olvidar que el 90% de los actores de nuestro país no puede vivir dignamente"
Este lunes comenzó la recta final de El Grand Prix del Verano 2025 con la celebración de la primera semifinal. Desde Vizcaya, la localidad de Urduliz se enfrentaba a la madrileña Cubas de la Sagra, y contaron con el apoyo, como padrinos, de Sergio Bezos y Carolina Marín, respectivamente.
La participación de los pueblos en el concurso que presenta Ramón García sirve para descubrir sus costumbres, su patrimonio, su cultura, y también a sus propios vecinos. Así, en un momento dado, Lalachús se dirigió a la grada de Cubas de la Sagra para charlar con uno de sus habitantes.
En concreto, se dirigió a Ismael, un educador medioambiental. “Me has dicho que eres un fan incondicional de todo lo que tiene que ver con el mundo bichillo y demás”, introducía la copresentadora del espacio de RTVE. “Y desde bien pequeño, además”, le confirmaba este vecino madrileño.
“Hay que querer a los bichitos, que la gente le tiene como miedito y demás”, deslizaba la humorista. “Y es muy importante. Todos los seres vivos en el ecosistema tienen una función que cumplir, y hay que respetar a todos por igual, tengan o no huesos”, sentenciaba el educador social.
“Que no den ese asquillo. ¿Una cucaracha se puede querer?”, preguntaba Lalachús. “Pues depende...”, respondía con humor su interlocutor. Y ella bromeaba con el hecho de que hay gente que quiere a “cucarachos y cucarachas”. Ya poniéndose serio, Ismael afirmaba: “Son de lo más importante, son los basureros de la naturaleza, recogen todo lo que sobra. No hay que matarlas”.
Antes de despedirse, Ismael ofreció a Lalachús enseñarle en su casa todos los animales que tiene y ella aceptó: “Contigo sí, bicho”. “La bichilla Lala, que le están saliendo planes en el Grand Prix. Te invitan todos”, bromeó Ramón García, antes de seguir con el programa.
A lo largo de la entrega, Cubas de la Sagra contó con el impulso y disciplina de su madrina, la medallista olímpica Carolina Marín. Y al final, los vecinos de Madrid consiguieron ser quienes anotasen más puntos y lograron su pase a la gran final, al imponerse a Urduliz.
Esta primera semifinal del Grand Prix alcanza un 10% de cuota de pantalla y una media de 735.000 espectadores. La próxima semana, el concurso recibirá a Herencia (Ciudad Real) y San Sebastián de la Gomera (Tenerife), y uno de esas dos localidades se medirá a Cubas de la Sagra en la gran final de la temporada.